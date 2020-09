La Banca d’Italia nel formulare una nota chiarificatrice sulla definizione di default ha dato una indicazione molto importante per il mondo imprenditoriale. Le imprese escono dal default in un anno e non più in tre mesi.

A cosa è dovuto il default

Una impresa è in default quando si verificano determinati eventi. Quando il debitore non soddisfa le obbligazioni verso la banca si tratta di inadempienza probabile. Il secondo caso preso in considerazione è quando un debitore non assolve da oltre 90 giorni ad una esposizione creditizia rilevante verso la banca.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’ Autorità bancaria europea detta le linee

L’ Autorità bancaria europea, acronimo Eba, ha fornito alcuni elementi indicativi per pesare la probabilità di default delle aziende. Suona il campanello di allarme quando una azienda ha un significativo peggioramento del merito creditizio. Il riferimento è a perdite rilevate nel conto economico. Ma non è finita perché le banche hanno altre opportunità per capire lo stato di salute economica delle imprese. Gli istituti di credito per rendersi conto dello stato di sofferenza possono guardare a fonti di reddito insufficienti oppure sulla capacità di generare flussi cassa sufficienti.

Come ritornare al non default

La Banca d’Italia ritiene che le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate devono essere classificate come ristrutturazione onerosa. Questa situazione si verifica quando il debitore ottiene concessioni tipo la remissione del debito o un differimento dei pagamenti. Quando si segue questa strada un’azienda ritorna in uno stato di non default nell’arco di un anno.

L’ Autorità bancaria europea ha dettato alcuni criteri per valutare il ritorno al non default. Tra i paletti fissati ci sono almeno 90 giorni dal momento in cui non ci siano più le condizioni determinanti lo stato di default. La banca ha il compito di verificare la situazione finanziaria e il comportamento del debitore. La banca dà assenso all’uscita dal default quando nei 90 giorni verifica positivamente la qualità creditizia del debitore. Le imprese escono dal default in un anno con tanta difficoltà visto le norme sempre più stringenti.