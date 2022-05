Ci sono statistiche assai particolari che incuriosiscono molti. Prestiti e finanziamenti sono una costante per milioni di famiglie. E per le motivazioni più particolari. Infatti pare che la stragrande maggioranza delle famiglie chiedono finanziamenti per le vacanze e per le cure dentistiche. Due materie completamente differenti, opposte. Le vacanze che non sono una primaria necessità, e il dentista, che invece è prioritario. Unire le due cose però sta diventando di moda. Infatti non sono pochi gli italiani che scelgono di unire vacanze e dentista. Un unico viaggio all’insegna del low cost e magari, senza accendere un mutuo.

Spendere l’80% in meno dal dentista senza chiedere un finanziamento e andando in vacanza è possibile in questi Paesi ma occorre prestare attenzione a queste cose

I prezzi di un dentista in Italia stanno diventando proibitivi. Ciò che fa discutere oggi giorno sono i costi altisonanti che in media un cittadino italiano deve sostenere per le cure odontoiatriche. Per esempio, la spesa media che un italiano deve sostenere per un impianto di un solo dente va da 1.200 a 3.000 euro.

Immettere un solo dente con tanto di vite in titanio e corona costa carissimo. E per una intera arcata si arriva a spendere anche 30.000 euro. La spesa è quella media, perché molto cambia da specialista a specialista, ma i prezzi restano proibitivi. E per questo che ormai la moda diffusa è il viaggio dentistico. Non sono pochi gli italiani che hanno scelto di andare all’estero solo per mettere a posto la dentatura. Naturalmente con risultati differenti ed esperienze soggettive, tra chi è rimasto soddisfatto e chi invece no.

Il risparmio è garantito ma bisogna fare attenzione a tante cose

L’Albania è adesso la meta che più si è diffusa per questo genere di interventi. In genere gli italiani hanno scelto sempre i Paesi dell’Est Europa per risparmiare sulle cure dentistiche. Ed a volte hanno trovato anche dentisti italiani che operavano sul territorio estero in cliniche private a basso costo. Stando ad alcune testimonianze, il risparmio è garantito ed arriva fino all’80%. In pratica, un impianto completo passerebbe da 30.000 a 6.000 euro. E si fa riferimento alla spesa massima prevista.

La nuova generazione di sostituzione di un dente mancante è quella che maggiormente darebbe garanzia di una protesi stabile e duratura, con il posizionamento nell’osso di una vite in titanio. Ed è l’intervento più costoso. Un intervento che in Italia diventa proibitivo visti i costi. E molti riescono ad effettuare questi lavori con un paio di viaggi all’estero. Magari portando dietro la famiglia e trascorrendo le vacanze nel Paese straniero. Unire l’utile al dilettevole quindi. E riuscendo a spendere l’80% in meno dal dentista, finanziando così il soggiorno vacanziero e non arrivando a spendere quanto invece è previsto in Italia.

Naturalmente occorre utilizzare tutte le precauzioni del caso. Le regole igieniche e professionali che in Italia devono essere rispettate necessariamente dai professionisti del settore, devono essere riscontrate anche nelle strutture estere dove ci si reca. Vanno valutate tante cose, a partire dai materiali utilizzati, dalle garanzie ottenute e per finire alla professionalità dei medici e del personale di struttura. Come sempre usare la logica e l’attenzione devono essere fattori da considerare come per ogni cosa.

