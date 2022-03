Mancano ormai pochi giorni all’amatissima ricorrenza della festa del papà. La festa del papà, o più propriamente detta festa di San Giuseppe, si celebra in tutta Italia, e non solo, ed è particolarmente sentita dai bambini. Oltre a doni, poesie e grande affetto, è tradizione celebrare questa ricorrenza anche con alcune ricette speciali, soprattutto dolci. Ogni Regione d’Italia ha le sue tradizioni per festeggiare il giorno di San Giuseppe.

Particolarmente famose sono le zeppole di San Giuseppe, di origine campana, ma anche i bignè che si preparano nell’Italia centrale, o le sfince siciliane. Oggi vogliamo proporre un altro dolcetto della tradizione, molto semplice da preparare, con ingredienti che probabilmente abbiamo già in casa: si tratta delle frittelle di riso agli agrumi.

Ingredienti per le frittelle di riso agli agrumi

Co serviranno:

circa 300 ml di latte (anche vegetale);

150 g di riso bianco;

70 g di ricotta;

1 uovo;

150 g di farina 00;

circa 50 g di zucchero;

una bustina di lievito per dolci;

scorza di 1 limone oppure arancia grattugiata;

due cucchiai di succo di limone oppure arancia;

olio per friggere q.b.;

qualche goccia di vaniglia per dolci (facoltativo).

San Giuseppe si avvicina, ecco il dolce della tradizione più semplice in assoluto da preparare per la festa del papà

Una volta procuratici gli ingredienti, il procedimento è davvero semplicissimo. Per prima cosa dobbiamo cuocere il riso nel latte. In un pentolino antiaderente portiamo il latte a ebollizione e poi aggiungiamo il riso. Facciamo cuocere a fuoco lento fino a quando il riso avrà assorbito tutto il latte e sarà morbido. Poi lasciamolo raffreddare. Una volta freddo, trasferiamo il riso in una ciotola e aggiungiamo l’uovo crudo, la ricotta, la scorza di agrumi grattugiata, due cucchiai di succo e, se lo vogliamo, l’aroma alla vaniglia. Ora aggiungiamo gli ingredienti secchi, cioè la farina, lo zucchero e il lievito. Mescoliamo accuratamente fino ad ottenere un composto abbastanza sodo, ma comunque molto umido.

Friggiamo le frittelle in olio bollente

San Giuseppe si avvicina e stiamo per mettere in tavola delle frittelle freschissime e croccanti. Una volta preparato l’impasto, scaldiamo dell’olio per frittura in una pentola capiente. Quando l’olio è ben caldo, immergiamo delle noci di impasto aiutandoci con un cucchiaio. Lasciamo che friggano fino a quando saranno ben dorate. Poi estraiamole e appoggiamole su carta assorbente. Serviamole tiepide. Piaceranno a tutta la famiglia, specialmente ai papà.

Se siamo proprio negati in cucina o abbiamo pochissimo tempo, perché non preparare invece il dolce più semplice del mondo? Ha soltanto due ingredienti.