Il nostro ferro da stiro è uno strumento formidabile per riportare ordine tra le pieghe dei tessuti lavati. Nonostante ciò, se potessimo farne a meno ci farebbe comunque piacere. Stirare è un’operazione da svolgere con pazienza e attenzione, se non vogliamo rovinare i tessuti.

Anche le lenzuola che sfruttiamo ogni giorno per dormire andrebbero trattate con riguardo e si possono stropicciare facilmente. Se, però, volessimo eliminare quasi totalmente le grinze dopo il lavaggio, ci basterà sapere che servono pochi passaggi per far sì che ciò accada. Sembra un’impresa, ma per lavare correttamente le lenzuola riducendo le pieghe bisogna solamente applicare alcuni accorgimenti fondamentali per la buona riuscita dell’operazione.

Trucchi rapidi per stirare senza ferro

Può capitare di notare lenzuola o indumenti piuttosto stropicciati e non avere con sé il ferro da stiro. O semplicemente volerne ridurre l’uso. In questi casi vi sono dei piccoli stratagemmi che potremmo adottare per ottenere quell’effetto stirato che tanto desideriamo.

Il primo consiste nel farsi aiutare da alcune forcine per capelli. Questo metodo funziona molto bene per sbarazzarsi delle pieghe delle gonne. In alternativa, potremmo utilizzare una semplice pentola. In questo caso dovremo prima scaldarvi un po’ di acqua all’interno, quindi usare il fondo caldo per riordinare le grinze sui nostri tessuti.

Per finire, potremmo ricorrere alla nostra utilissima e indispensabile piastra per capelli. Facciamo bene attenzione che non sia però troppo calda, o rischieremo un pasticcio. Con qualche passata veloce riusciremo a risistemare egregiamente polsini e colletto delle nostre camicie preferite.

Per lavare correttamente le lenzuola riducendo le pieghe basterebbero questi pochissimi espedienti durante e dopo la lavatrice

Per trovare nel cestello lenzuola più ordinate a fine lavaggio, dovremo partire dal carico della lavatrice. Ricordiamoci che, per ottenere il massimo del risultato, queste andrebbero lavate da sole. Altrimenti, selezioniamo gli indumenti da abbinare, preferendo quelli con lo stesso tessuto e colore. Fatto questo, possiamo impostare il lavaggio, che dovrebbe essere delicato e con un utilizzo limitato della centrifuga.

Ricordiamoci che la temperatura in lavatrice non dovrebbe mai essere troppo alta. Il calore, infatti, tende a fissare le pieghe e a peggiorare la situazione. Di norma dovremmo prediligere un lavaggio a 40 gradi per le lenzuola colorate, a 60 gradi per quelle bianche in lino o cotone. Per non rovinare la seta, invece, potremmo eseguire un prelavaggio manuale, poi avviare un ciclo a freddo senza centrifuga.

Una volta che avremo estratto le lenzuola dalla lavatrice, sarà determinante non trascurare la fase di asciugatura. Per prima cosa dovremo sbatterle con decisione, per appiattire ulteriormente il tessuto. Quindi, se possibile, dovremmo lasciare le lenzuola all’aperto, distendendole al rovescio o appendendole con corde o mollette. Di solito andrebbero messe al sole, ma in caso siano di seta preferiamo l’asciugatura all’ombra.

