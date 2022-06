Samantha Cristoforetti «mamma snaturata» che lascia i figli a Terra, il collegamento con Sergio Mattarella

L’audace Samantha vive oltre le nuvole. Con la testa e con il corpo, è in orbita per la seconda volta nella sua vita dallo scorso mese di aprile. 45 anni, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, ex pilota e ingegnere è anche moglie e mamma di due figli. E alla vigilia della sua partenza, la schiera dei moralizzatori, polemizza la sua dipartita. Sei mesi di lontananza dal focolaio domestico, bastano a scatenare il giudizio facile di chi sta a casa.

La polemica

Così molti della popolazione social pensa ad una Samantha Cristoforetti «mamma snaturata» perché lascia marito e figli. E pensare invece che molte mamme sono a vicine ma lontane perché per scelta deliberata non seguono i figli. Molte star sono perennemente in tour e occasionalmente incontrano i figli al pari di una visita di cortesia. Ma Cristoforetti fa rumore anche se in tutta franchezza sembra proprio una donna che prepara tutto nei minimi dettagli. Il suo corpo per consentirgli di stare in orbita ma anche i suoi familiari. Tutt’altro che distante dalla vita domestica, Samantha Cristoforetti «mamma snaturata» pare invece essere molto vicina ai suoi. Con l’aiuto delle tecnologie innanzitutto e con tutto quanto fa, ogni giorno, quando è a Terra.

Il messaggio

Intelligente, riesce a far sorridere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che «incontra» in collegamento. Con tanto di tricolore alle spalle, lo stesso che il Capo dello Stato le dona prima di partire. Orgoglio italiano. Per giunta mamma. Quel che si dicono i due, è sintetizzabile in un saluto che sa di riconoscenza per quanto sta compiendo l’astronauta. Mattarella non nasconde il difficilissimo periodo che sta vivendo il Pianeta ed evidenzia come in tale precarietà, la scienza rappresenta ci dona buone notizie. Capace di essere immune da ciò che invece muove le guerre, ma simbolo di collaborazione. Così, in sintesi, il Capo dello Stato.

La replica pronta di AstroSam evidenzia il legame dei presenti in orbita. Un rapporto di amicizia personale, «un impegno comune e una responsabilità». E il privilegio di «potersi confrontare sulle cose che uniscono» e non su ciò che divide. Che dire, la donna super mamma, appare in ottima forma. Brillante anche in assenza di gravità. Perché certe imprese sono per pochi.

