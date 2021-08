Avere un orto ci permette di godere di ortaggi sempre salutari e freschi. Prendercene cura ci fa staccare dalla routine e permette di rilassare la mente.

Come sappiamo, ogni stagione ed ogni mese ha le sue colture. Proprio per questo motivo la Redazione vuole dare dei consigli sulle colture più adatte da introdurre nei nostri orti nel mese che sta arrivando. Salutari e coloratissimi sono questi gli ortaggi perfetti da piantare e seminare a settembre.

Si tratta di ortaggi che ci accompagneranno per tutto il periodo invernale e sono fondamentali per fare il pieno di vitamine ed energia.

Dobbiamo tenere presente però che afidi, insetti e parassiti sono sempre dietro l’angolo. Spesso possiamo combatterli usando prodotti naturali. Infatti, in un precedente articolo abbiamo spiegato come sembra impossibile ma è questo il migliore ingrediente naturale per proteggere le nostre zucchine. Nonostante la fatica, fare l’orto è un’attività molto apprezzata che ci permette di immergerci nella natura e consumare cibi sani.

Le temperature che troviamo nel mese di settembre sono molto favorevoli e ci permetteranno di fare germinare i semi delle piante. Questo momento è perfetto anche per trapiantare le piantine che abbiamo preparato nella stagione estiva in semenzaio.

A settembre potremo mettere in campo carote, rucola e ravanelli. Carote, rucola e ravanelli verranno raccolti già prima dell’inverno perché hanno un ciclo di coltura breve. Settembre è il mese perfetto per seminare la verdura da insalata. Quindi via libera a indivia, scarola, valeriana, lattuga e lattughino e la cicoria.

A inizio mese possiamo mettere nel terreno i bulbi dello zafferano, mentre a fine settembre potremo seminare le fave.

Trapianti

Se possediamo un semenzaio ed abbiamo delle piantine di cavolfiore, cavoli, porri e finocchi questo è il momento giusto per trapiantarli.

Molte persone sono solite seguire il calendario lunare per seminare e trapiantare gli ortaggi. Infatti, secondo la tradizione il ciclo lunare regola i processi di sviluppo degli ortaggi. In questo caso, per le carote, le verdure da insalata e i cavoli consigliamo di attendere la luna crescente. Mentre per trapiantare i porri, i finocchi e i cavoli occorre aspettare la luna calante.

Semine in vaso

Molte persone in mancanza di spazio sono solite organizzare l’orto su balconi o terrazzi. Ad esempio, prezzemolo, rucola e carote ma anche le verdure da insalata sono perfette come colture da vaso.

Ovviamente dobbiamo fare in modo che questi ortaggi possano godere di una buona esposizione al sole per crescere bene.