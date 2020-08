Salgono in Italia i contagi da febbre del Nilo. Cos’è e come difendersi. Un’altra malattia spaventa la città di Lodi. A Lodi sono già dieci le persone ricoverate a causa di questo virus. Si tratta di una malattia trasmessa dalle zanzare che può portare a sintomi di vario tipo, da febbre e nausea a gravi danni neurologici. I malati ricoverati al momento all’ospedale Maggiore di Lodi hanno tra i 49 e i 79 anni e sono ricoverati in reparti diversi.

Non esiste una cura. La cosa fondamentale è la prevenzione

Come hanno riportato i medici italiani, non esiste una cura a questo virus e nemmeno un vaccino. La cosa fondamentale da fare è quella di prevenire la diffusione e la riproduzione di queste zanzare. L’allerta è scattata anche a San Martino, Massalengo, Graffignana, Borghetto, Vidardo e Casaletto. Dove sono già partite squadre attrezzate per la disinfestazione.

Salgono in Italia i contagi da febbre del Nilo. Cos’è e come difendersi

Cerchiamo ora di capire cos’è questo virus e come possiamo prevenire la sua diffusione e soprattutto che ci colpisca. Fonte principale sono le zanzare. Storicamente si sa che questo insetto è portatore di moltissime malattie. La più famosa? La malaria. Si stima che nel mondo quasi 700 milioni di persone, con oltre un milione di morti, ogni anno siano colpite da una malattia trasmessa dalle zanzare.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Per prevenire la diffusione della febbre del Nilo è importante armarsi di prodotti anti-zanzare. E se avete un giardino privato è consigliato fare una profonda disinfestazione. Se non volete usare dei prodotti chimici sulla pelle ne esistono molti di origine naturale. Oppure potete usare la curcuma (clicca qui se vuoi sapere perché tutti stanno usando la curcuma sulle piante) o ancora il geranio, che fa anche dei fiori molti belli, o la citronella. Insomma di modi per difendersi dalle zanzare ce ne sono. È ora di metterli in atto per prevenire la diffusione da febbre del Nilo.