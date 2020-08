Ecco perché tutti stanno spargendo la cannella sulle piante. Sembra essere la nuova spezia fondamentale per il tuo giardino. Infatti oltre ad essere miracolosa per il nostro benessere lo è anche per quello delle nostre piante. Hai un giardino oppure delle piante in casa? Prova la cannella come rimedio fai da te per tenerle in salute e belle. La cannella è possibile acquistarla facilmente al supermercato. In questo modo direte addio a fastidiosi pesticidi che potrebbero danneggiare le piante del vostro giardino.

Ecco perché tutti stanno spargendo la cannella sulle piante

Questa preziosa spezia, che nasce da un albero sempre verde originario dello Sri Lanka, è ora usatissima anche in Europa. La cannella è anche perfetta per coloro che hanno la necessità di regolare gli zuccheri nel sangue ed è un rimedio fantastico contro il diabete di tipo 2. E’ possibile usarla, inoltre, quando si hanno dei sintomi influenzali. Infatti potete sciogliere un po’ di cannella nel latte caldo prima di andare a dormire.

Il rimedio per le piante

La cannella infatti sulle piante è un rimedio geniale per la loro sopravvivenza. Potete usarla come rimedio contro le formiche. Infatti le formiche saranno soffocate dall’odore della cannella e il suo odore non permetterà a questi insetti di sentire l’odore del cibo. Potete usare la cannella anche come rimedio per combattere i funghi che colpiscono le piante. Perché questa spezia ha potenti proprietà antimicotiche che impediscono ai funghi di crescere. Queste proprietà antimicotiche proteggono le piante dalle malattie e velocizzano la guarigione delle tue piante.

Infine questa spezia tiene lontano le zanzare. Le zanzare, ma anche altri insetti, odiano assolutamente questa spezia. L’odore è troppo forte per loro, e questo li farà stare lontani dal tuo giardino. Ora che il rimedio fai da te per curare le vostre piante è stato svelato non ne farete più a meno. Ed ecco perché tutti stanno spargendo la cannella sulle piante.