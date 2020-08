Proroga rinnovo patente Covid: ecco chi potrà guidare con la patente scaduta. Quando scadono le patenti ora? Con l’emergenza sanitaria da coronavirus tante cose sono slittate. Una di queste è il rinnovo della patente. Ma vale per tutti? Ovviamente no, si potrà guidare con la patente scaduta solo in alcuni e precisi casi. Vediamo quali sono.

Proroga rinnovo patente Covid: ecco chi potrà guidare con la patente scaduta

Le patenti in scadenza restano valide per 7 mesi o fino al 31 dicembre 2020. La circolare precisa che sul territorio nazionale le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono valide fino al 31 dicembre. Vale quanto stabilito dall’articolo 104 del decreto Cura Italia nella sua ultima versione, fissata dalla conversione in legge dal decreto Rilancio. Quindi tutte le patenti scadute dal 31 gennaio 2020 hanno la validità prorogata fino al 31 dicembre 2020, ma solo in Italia.

Cosa succede all’estero?

All’estero, invece, vale il Regolamento Ue 2020/698, secondo cui le patenti con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 scadono sette mesi dopo il termine naturale riportato sul documento. Chi invece, aveva nel documento una scadenza precedente al 31 gennaio 2020, non potrà guidare fino a che non si sia sottoposto alla visita medica per il rinnovo. Ci sono alcuni paesi dell’Unione europea che non accettano la proroga. Quindi se ad esempio vi recate in Croazia o in Spagna la vostra patente non sarà valida, se scaduta. Clicca qui se vuoi sapere cosa succede se guidi con la patente scaduta.

I fogli rosa per neopatentati

Nel caso del foglio rosa le variazioni riguardano il periodo entro cui si è tenuti a sostenere l’esame di guida. Normalmente è di sei mesi massimo, ma adesso, se i sei mesi scadevano fra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, l’esame si può sostenere entro il 13 gennaio 2021, data fino alla quale è prolungata anche la validità del foglio rosa. A patto che la sua scadenza sia compresa fra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020.