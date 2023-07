Saldi online da Zara a Zalando fino ad H&M: le occasioni da non perdere da 9,9 €

I saldi estivi online sono iniziati e possiamo approfittarne per rinnovare parte del guardaroba oppure per acquistare vere occasioni prima di partire per le vacanza. Curiosiamo fra le proposte in saldo di alcuni marchi con prezzi che sembrano davvero irresistibili.

È arrivato il momento che tutti noi stavamo aspettando: sono iniziati i saldi online! Finalmente ci possiamo permettere quel capo che avevamo adocchiato ma che era forse troppo costoso per le nostre tasche. Ecco le migliori occasioni da non perdere per l’estate 2023.

Saldi online da Zara a Zalando fino ad H&M: le gonne da comprare assolutamente

Da Zalando troviamo in saldo una gonna pantalone bon ton a marchio Calliope modello Carrot Comfort in misto lino a 17,99 €. In color bianco, che è in realtà color lino naturale, questo capo può formare una coppia perfetta con un paio di espadrillas con la zeppa in juta. Fino al 5 luglio H&M ha aperto una vendita privata tramite App. Fra le occasioni di H&M citiamo invece il vero must dell’estate 2023: la gonna in jeans. Il modello Low Waist viene proposto scontato a 9,9 €. Da Zara c’è un’occasione da non perdere: una gonna lunga e svasata in misto lino di colore marrone a 29,95 €. Questa gonna potrebbe essere abbinata ad un paio di sandali flat gioiello. Se cerchiamo un top da abbinare, potremmo optare la camicetta in cotone con fiocchi e volant sullo scollo sempre da Zara a 22,95 €.

Gli abiti in saldo da Zara, Zalando e H&M

Per gli abiti c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Sempre da H&M, chi è dotato dell’App potrà scegliere l’abito in pizzo Sangallo a spalle scoperte a 17,99 €. Ottimo per aperitivi dopo la spiaggia, quest’abito di lunghezza midi potrà esaltare l’abbronzatura in colore bianco, nero o in un vitaminico giallo. Fra i saldi Zalando abbiamo scovato il vestito elegante in colore dark blue a 21,59 €. Il top smanicato e la gonna plissettata sono simbolo di un’eleganza sobria e minimal chic. Si tratta di un abito, a marchio Anna Field, perfetto per essere indossato se invitate ad una cerimonia o ad un matrimonio. “Recandoci” sul sito di Zara, il vestito corto con ricami in stile etnico è in saldo a 39,95 €. Può esser portato da solo o con dei legging a pinocchietto. Possiamo abbinare questo vestito a dei sandali alla schiava con o senza tacco.

I costumi must have dell’estate 2023

Zalando ha messo in saldo online il costume “Cut Out Knot Front One Piece Brazilian” in colore bronze perlato a 24,19 €. Il trikini di Cotton on Body ha una sgambatura accentuata anni ottanta e l’allacciatura incrociata sulla schiena, ma soprattutto lo troviamo in uno dei colori di tendenza per la moda mare 2023. Da H&M troviamo un costume intero modellate con scollo halter a 24,99 €. La vestibilità attillata aiuta a modellare il punto vita.

Ecco alcuni validi motivi per approfittare dei saldi online da Zara a Zalando fino ad H&M è concederci qualche sfizio per il guardaroba dell’estate 2023.