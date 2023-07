Come togliere le macchie sui vestiti senza errori se siamo golosi sbadati di gelato al cioccolato, caffè o fragola

Ogni giorno ci vestiamo con cura per svolgere le nostre attività. Anche i bambini amano scegliere cosa mettere per uscire o per giocare con gli amichetti. Tutti però possiamo tornare a casa con delle macchie di vario tipo. Specialmente quelle di gelato sembrano difficili da togliere. Possono aiutarci alcuni rimedi della nonna.

Scegliere un capo di abbigliamento a volte comporta girare per molto tempo per i negozi. Quando poi lo troviamo e lo indossiamo cerchiamo di mantenerlo a lungo pulito. Purtroppo spesso dobbiamo lavarlo dopo poco tempo. Grandi e piccini, infatti, possono macchiarsi per varie ragioni. Specialmente i piccoli amano giocare con il cibo. In estate, oltre alle odiose macchie di sudore, potremmo tutti ritrovarci sui vestiti quelle di gelato.

Gli errori comuni da evitare nel trattare i capi

Quando mangiamo qualcosa possiamo sporcarci. Specialmente può accadere se stiamo passeggiando gustando un goloso gelato. Accade di sovente ai bimbi, ma anche agli adulti.

Ci sono però delle cose assolutamente da evitare. Innanzitutto si sconsiglia l’uso dell’acqua calda, poiché fisserebbe la macchia. Poi è necessario leggere l’etichetta per non rovinare il capo con lavaggi sbagliati. Infine, è sempre bene procedere più velocemente possibile senza fare seccare lo sporco.

Uno dei gusti più richiesti nelle gelaterie sembrerebbe il cioccolato. Il “cibo degli dei” può essere al latte, fondente e piace a molte persone. Quando si ci sporca con il gelato al cioccolato proviamo a mettere la maglietta o il pantalone in ammollo con acqua fredda. Poi passiamo sulla macchia del detersivo con enzimi. Lasciamo ancora in acqua per qualche minuto e poi laviamo in lavatrice. In alternativa, usiamo sul capo bianco del detersivo ecologico per i piatti. Attenzione a utilizzarne uno chiaro, bianco o trasparente. Massaggiamo la macchia e poi laviamo come di consueto.

Come togliere le macchie sui vestiti senza errori con pochi ingredienti

Un altro rimedio della nonna consiste nello strofinare al rovescio la macchia di cioccolato su un vestito bianco con del ghiaccio. Poi frizioniamo lo sporco con sale e poca acqua. Procedere al lavaggio dopo qualche minuto.

Il gelato alla fragola forse è uno di quelli legati all’infanzia. Sulla macchia di questo frutto goloso agiamo subito con aceto di vino bianco e succo di limone in parti uguali. Lasciamo agire 10 minuti e poi mettiamo in lavatrice o laviamo a mano. Possiamo usare il solito detersivo o il sapone di Marsiglia, utile anche come pretrattante.

Sulle tovaglie, magliette e camicie potremmo notare altre macchioline. Oltre alla bevanda a molti piace la granita e anche il gelato al caffè. Questo liquido scuro può lasciare tracce sgradite sui tessuti bianchi. Cosa fare? Un altro trucchetto della nonna potrebbe fare al caso nostro. Bisognerebbe versare qualche goccia di succo di limone sulla macchia e poi cospargerla con del sale. Dopo almeno 20 minuti sciacquare con acqua e procedere con il solito metodo di lavaggio. Se le macchie descritte si trovano su capi colorati, sarebbe meglio utilizzare un detersivo adatto per evitare scoloriture.

Abbiamo visto come togliere le macchie sui vestiti senza errori potrebbe essere abbastanza facile. Non resta che provare.