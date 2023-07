Sembra che di punto in bianco tutte le paure sui tassi, inflazione e ribassi siano state archiviate, anzi mai esistite. Qualche temerario ribassista rimane, anzi non pochi, ma queste posizioni short alimenteranno la parte finale (questo secondo le nostre previsioni, poi vedremo se sarà o meno così) del rioalzo fino al 4 agosto. Poi dovrebbe seguire un ribasso anche di un mese. Cosa accadrà a Wall Street nelle prossime settimane?

Lo scenario del trimestre

Il mese di giugno ha archiviato un trimestre per certi versi non facili. La FED e altre Banche centrali internazionali hanno alzato ancora i tassi di interesse. Probabilmente qualcuna di esse farà un ulteriore ritocco all’insù. Crediamo, in base alle nostre analisi statistiche ponderate sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, che avremo tassi alti per molti anni, e che nei prossimi 3/4 anni, crescita economica e tassi si bilanceranno, e si assisterà a un ciclo economico di crescita moderata. Questo dovrebbe alimentare un rialzo dei mercati in ottica pulriennale. Ricordiamo che, come da analisi pubblicate nel 2021, riteniamo che entro marzo di quest’anno, sia stato segnato il minimo decennale.

Una buona conferma viene da un nostro indicatore proprietario: le medie a 200/400/600 sul time frame settimanale sono orientate al rialzo, e proiettano un’imminente rialzo dei prezzi (fino a prova contraria) per molti anni.

Questo non toglie che da ora al 4 agosto attendiamo un rialzo, e poi una discesa di circa un mese, per poi chiudere il trimestre al rialzo.

Vediamo poi cosa accadrà. Torniamo ora al breve termine

Cosa accadrà a Wall Street nelle prossime settimane? I livelli di breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 3 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

34.418,47

Nasdaq C.

13.816,77

S&P500

4.455,59.

Domani è importante (oggi i mercati sono chiusi per festività) perchè scadrà un setup. Osserveremo con attenzione quindi come chiuderà la giornata borsistica.

I livelli di supporto di breve termime sono i seguenti:

Dow Jones

34.407,61

Nasdaq C.

13.787,92

S&P500

4.450,38.

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.610

Nasdaq C.

13.301

S&P500

4.326.

