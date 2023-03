Idee per il matrimonio 2023 e 2024 da sogno ma spendendo poco prendendo spunto da Laura Pausini

Un matrimonio da favola è il sogno di ogni futura sposa ma bisogna anche conciliare il budget. Ecco alcune idee per fare sembrare il proprio matrimonio sfarzoso ma in realtà spendere poco.

Le nozze sono un salasso, non lo nascondiamo, soprattutto se ci sono numerosi invitati. Alcune nuove tendenze ci permettono di spendere meno di quanto possa sembrare. In questo articolo ne vedremo alcune davvero interessanti.

Idee per il matrimonio 2023 e 2024: risparmia sull’abito da sposa

Ci sono molte soluzioni per risparmiare sull’abito, dalle vendite private alle svendite per il cambio collezione. Un’alternativa che permette di risparmiare parecchio consiste nel scegliere un abito molto lineare in raso bianco ed abbinare coprispalle impreziositi da ricami e pizzi. La tendenza delle ultime sfilate infatti sono maniche molto vaporose a palloncino ed fiocchi extralarge. Da Pronovias ad Atelier Emé fino a Nicole Spose tornano di moda le mantelle con strascico. Inoltre, dopo il matrimonio di Laura Pausini, sono richiestissimi gli abiti vintage magari completati da velette e guanti. Un abito della nonna potrebbe essere di forte tendenza.

Risparmiare sull’allestimento floreale

Tornano di estrema attualità i fiori di campo. La tendenza per il 2023/24 è natural chic ed eco-friendly. Gli allestimenti con fiordalisi, papaveri, margherite in composizioni con vetri colorati vi faranno risparmiare un bel gruzzolo. Le coroncine floreali al posto del classico velo sono ancora attualissime. In alternativa, sempre ispirandoci a Laura Pausini, si può scegliere un bouquet di fiori di carta crespa, semplicissimo da comporre anche fai da te.

Risparmiare sul ristorante

Il ricevimento è una delle voci che richiedono un notevole sforzo economico. La soluzione potrebbe scegliere due fornitori: uno per l’affitto della location e uno per il catering. Ad esempio, ci sono microimprese, appartenenti all’Associazione Cucina Nostra, sparse per tutta la Penisola che potrebbero fornire buffet di dolci e finger food. La tendenza post- COVID, infatti, è quella delle monoporzioni. Dai cupcake agli antipasti, ormai le piccole porzioni pretagliate e preparate con anticipo fanno da padrone nei ricevimenti. Per giunta si passa sempre meno tempo a tavola per dare spazio al divertimento con dj station o altro intrattenimento.

Risparmiare sulla torta nuziale

Grazie ad un’invenzione statunitense si può risparmiare molto anche sulla torta. Ormai tutti desiderano una Dummy Cake. Si tratta di torte di polistirolo su cui viene poi steso uno strato di classe o crema al burro. Sono persino impreziosite con magnifici ricami o fiori di pasta di zucchero. In questo caso il vantaggio non è solo economico ma è anche pratico. Non c’è l’inconveniente di dover pensare al caldo o alla pioggia, il servizio fotografico avrà la sua foto con gli sposi che tagliano una maestosa torta multipiano. Agli invitati verranno poi servite fette già tagliate di normali torte, di sicuro meno costose di quelle a più piani.

Risparmia sul servizio fotografico

Altra tendenza anglosassone consiste nel gioco I Spy che coinvolgerà tutti gli invitati. Bando alla noia con il gioco che invita gli ospiti a catturare con il proprio smartphone alcuni momenti della cerimonia o del ricevimento. Ad esempio potreste preparare una lista con i soggetti da immortalare: i tacchi più alti, l’abbraccio più bello, l’ospite con la cravatta più bizzarra etc. Creerete poi un album tramite un gruppo WhatsApp in modo da condividere le foto con i vostri invitati.

Ecco alcune idee per il matrimonio 2023 e 2024 da sogno ma con un occhio al portafoglio.