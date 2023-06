Il make up perfetto per l’aperitivo in spiaggia: come avere un viso splendente anche dopo una giornata di mare

Il make up perfetto per l’aperitivo in spiaggia-proiezionidiborsa.it

L’estate entra nel vivo e porta lunghe giornate in spiaggia e aperitivi sul mare. È il momento di capire come truccarsi per passare dal bagnasciuga all’happy hour rimanendo eleganti e ben curate. I prodotti e i consigli di make up di cui stiamo per parlare sono perfetti per farlo.

Giugno è agli sgoccioli e tra poche ore saluteremo l’arrivo di luglio, il mese più intenso dell’estate. Luglio per la maggior parte di noi significa giornate al mare che spesso terminano con indimenticabili aperitivi in spiaggia. Stare tutto il giorno sotto il sole e passare direttamente all’happy hour, però, pone una questione. Quella del trucco e della paura che non resista a caldo e sudore. Oggi proveremo a capire come risolvere questo problema scoprendo il make up perfetto per l’aperitivo in spiaggia. Parleremo dei prodotti da usare, dei trend trucco più belli dell’estate 2023 e di come esaltare abbronzatura, occhi e sorriso.

Come mantenere il trucco dalla spiaggia all’aperitivo

Ci siamo truccate per andare al mare. Abbiamo in programma un aperitivo e abbiamo scelto l’outfit per essere al top in spiaggia. Resta da capire come mantenere il trucco più a lungo possibile. Fondamentale sarà la scelta del fondotinta. Se non vogliamo passare la giornata a recuperare il trucco che si scioglie optiamo per una BB Cream solare o un fondotinta con SPF alto.

Non solo resisteranno all’azione combinata di sudore e caldo. Proteggeranno la pelle del viso dai raggi solari ed esalteranno l’incarnato. Scegliamo nuance leggermente dorate e dai colori tenui e il gioco è fatto.

Labbra da sogno: i trucchi per esaltare il sorriso

La pelle del viso è il nostro primo biglietto da visita in estate. Per proteggerla e dire addio a macchie e pelle morta abbiamo a disposizione alcuni incredibili segreti di bellezza che arrivano dal Giappone. Per esaltare l’abbronzatura, invece, possiamo usare i fondotinta protettivi. E per le labbra? Le strade sono due.

Se siamo già abbronzate possiamo puntare su un lipgloss trasparente o addirittura dorato waterproof. Non appesantisce e allo stesso tempo esalta il colorito della pelle. Se invece non riusciamo a rinunciare al rossetto spazio ai prodotti a lunga durata con toni lilla, arancio o corallo. Ovvero i colori più trendy della stagione 2023.

Il make up perfetto per l’aperitivo in spiaggia: come esaltare gli occhi e i colori da scegliere

Ci hanno sempre insegnato che gli occhi sono lo specchio della nostra anima. Per questo motivo dobbiamo scegliere il trucco giusto per valorizzarli. Anche in questo caso la parola d’ordine è leggerezza. Lasciamo gli ombretti da parte. Un mascara resistente all’acqua e al sudore potrebbe essere più che sufficiente.

Il trend top per gli occhi di questa stagione sono invece glitter e brillantini. Applichiamoli nei punti giusti (senza esagerare e appesantire troppo il contorno occhi) subito prima dell’aperitivo. Il nostro sguardo magnetico costringerà tutti a guardarci.