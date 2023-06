Salari oltre i 5.000 euro: la classifica dei paesi europei dove guadagni di più e di meno 

È naturale che molte persone si trasferiscano nei paesi dove gli stipendi sono più alti. A volte ci vanno solo per lavorare pur mantenendo la loro residenza in Italia. In alcuni paesi si guadagna anche 5.000 e più euro al mese e si vive bene.

Non tutti sanno che ci sono dei paesi in Europa dove si guadagna 5.000 e più euro al mese. Sembra quasi il paese della cuccagna per noi Italiani. Si cerca sempre un guadagno migliore ma anche un posto dove sentirsi realizzati.

Certamente per chi ha famiglia è molto più difficile andare all’estero. Meno complicato invece per una coppia o per una persona singola. C’è da sapere che in Europa non c’è uniformità dal punto di vista economico. Esistono paesi dove si guadagna molto e altri dove si guadagna molto di meno.

I paesi UE col salario sui 5.000 euro

Fra i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, ce ne sono alcuni in cui lo stipendio medio raggiunge e supera i 5.000 euro. Il paese dell’Unione europea è il Lussemburgo. Nel Lussemburgo il salario minimo nel 2023 è di 2.400 euro. Sarebbe a dire che per legge non è possibile pagare meno di questa cifra ad un lavoratore. Invece il salario mensile medio del 2021 era di 5.700 euro.

I danesi si piazzano al secondo posto con un salario mensile di 5.270 euro. Gli Irlandesi sono al terzo posto con 4.195 euro di stipendio medio mensile.

Salari oltre i 5.000 euro: la classifica, un sogno per molti

Se consideriamo i paesi che sono in Europa, ma non fanno parte della UE, dobbiamo iniziare dall’Islanda. In Islanda lo stipendio dipende dalla grandezza dell’azienda. In una grande azienda lo stipendio medio mensile nel 2023 è di 5.120 euro. Altrimenti per aziende più piccole è sui 3.600 euro. L’Islanda è un paese unico al Mondo e con tanti vantaggi, come l’acqua calda che è incanalata dal sottosuolo direttamente nelle case.

Un’altra nazione molto ambita è la Svizzera. Qui nel 2023 si è avuto un aumento del salario lordo. Attualmente lo stipendio medio lordo è di circa 6.500 euro mensili.

Con il Liechtenstein siamo nel paese dove si hanno stipendi alti. Quello mensile medio nel 2023 si aggira intorno ai 7.400 euro. Sono salari oltre i 5.000 euro: la classifica dei paesi europei ci aiuta a conoscerli.

I paesi col salario più basso in Europa

Ma l’Europa non è tutta uguale e vi sono dei paesi in cui il salario è molto più basso rispetto a quelli visti sopra. Nel 2021 in Bulgaria lo stipendio medio era di 860 euro al mese. Si tratta del paese con lo stipendio più basso, ma anche con le tasse più basse, che sono solo del 10%. Solo le Canarie superano la Bulgaria con il 4% di tasse.

In Ungheria il salario sale a 1.050 euro al mese mentre in Romania si attesta a 1.080 euro mensili. In Polonia invece il salario mensile medio è di 1.200 euro.

Vediamo ora il nostro Paese. In Italia lo stipendio medio annuale lordo è di 28.500 euro. Ciò significa che mensilmente si percepiscono 1.550 euro netti al mese.

Ecco una classifica, anche se non completa, di ciò che si può trovare in Europa riguardo ai salari. Poi si tratta anche di avere il mestiere giusto per guadagnare soldi.