A2A e Buzzi Unicem mostrano forza, ma restano ancora in bilico tra rialzo e ribasso-proiezionidiborsa.it

La seduta a Piazza Affari si è chiusa al ribasso, ma chi si salva a Piazza Affari al termine di una giornata storta? Sui quaranta titoli del Ftse Mib solo sei hanno chiuso al rialzo: A2A, Buzzi Unicem, Pirelli, STMicroelectronics, Leonardo e Inwit. Tra questi, poi, solo A2A ha registrato una performance superiore all’1% e solo Buzzi Unicem un rialzo superiore allo 0,5%, ma inferiore all’1%. Quindi, chi si salva a Piazza Affari al termine di una giornata storta? Realisticamente solo A2A e Buzzi Unicem hanno mostrato forza. Adesso cerchiamo di capire dove potrebbero essere diretti questi titoli azionari.

Le quotazioni Buzzi Unicem sono alle prese con una resistenza storica. Cosa potrebbe accadere nelle prossime sedute?

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 22 giugno a quota 22,74 €, in rialzo dello 0,80% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma per la quinta volta negli ultimi tre mesi, le quotazioni si trovano ad affrontare la resistenza in area 23,10 €. Fino a ora questo livello ha resistito alle pressioni rialziste, ma la sua rottura potrebbe aprire le porte al raggiungimento di nuovi massimi storici.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui le quotazioni dovessero chiudere sotto area 24 €.

Il rialzo giornaliero non mette ancora al sicuro il rialzo del titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 22 giugno a quota 1,6440 €, in rialzo dell’1,42% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Nonostante l’importante dimostrazione di forza, le azioni A2A sono ancora in una sorta di limbo sospese tra proiezione rialzista (linea tratteggiata) e proiezione ribassista (linea continua). I livelli da monitorare, quindi, sono i seguenti: 1,6913 € e 1,6076 €. Solo una chiusura giornaliera oltre uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Articolo che potrebbero essere di interesse

Addirittura 70.000 euro di stipendio e ci sono ben 100 posti di lavoro, provaci pure tu

Occhio al cedolino di pensione di luglio. Se non ti arriva la quattordicesima basta una domanda anche con Patronato