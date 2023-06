Case anche da 25.000 euro nel borgo romantico sul lago a forma di cuore premiato da Legambiente

Incredibili occasioni di investimento in uno dei borghi più belli d’Italia dove vedere uno dei laghi più belli del Mondo per la sua romantica forma. Ci sono case anche da 25.000 euro. Ecco dove.

Le vacanze sono ormai vicine ed è tempo di prenotare se non si vuole rischiare il tutto esaurito o di trovare prezzi troppo elevati. Come ogni anno accontentare le esigenze dell’intera famiglia non è semplice e chissà quante volte abbiamo desiderato di avere una seconda casa al mare. O magari in montagna, dove godere del clima fresco e fare lunghe passeggiate nella natura. Tuttavia sono tanti a credere che sia un sogno realizzabile soltanto per pochi avere una seconda casa in montagna o al mare.

Invece basterebbe dare un’occhiata sui siti di offerte immobiliari e rimanere sorpresi dalla varietà di prezzi e dalle offerte davvero incredibili. Peraltro per chi ha risparmi da parte questo sarebbe il modo migliore per investirli senza correre troppi rischi. Tenere infatti risparmi fermi sul conto in banca o alle poste in questo momento vorrebbe dire far perdere ai nostri soldi il loro potere d’acquisto. A causa dell’inflazione ormai tutto è aumentato tantissimo, ciò che prima potevamo acquistare a 100 adesso è a 1000. Pertanto anche i nostri soldi non valgono più come prima. Allora perché non investirli acquistando un immobile?

Case anche da 25.000 euro nel borgo romantico di Scanno dove si può godere di una natura meravigliosa

Investendo nel mattone si ha la possibilità di mettere subito a frutto il nostro investimento, ad esempio affittandolo per brevi o lunghi periodi. Oppure, potremmo rivenderlo ad un prezzo più alto o semplicemente utilizzarlo come il nostro rifugio dai periodi di stress. Se amiamo sia il mare che la montagna questo posto del centro Italia potrebbe essere il luogo ideale dove trascorrere le vacanze e non solo. A Scanno, in Abruzzo, possiamo infatti trovare case anche da 25.000 euro, basta dare un’occhiata sui diversi portali di vendita immobiliari per rendersi conto.

È un comune italiano di circa 1.697 abitanti nella bassa provincia dell’Aquila tra i Monti Marsicani, poco fuori dai confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Scanno è posto a 1.050 metri di quota sul livello del mare, su un pendio della Montagna Grande che sovrasta l’omonimo lago. Quest’anno è stato anche premiato da Legambiente con la bandiera delle Cinque Vele. Il lago si è originato a seguito di un’antica frana del sovrastante Monte Rava. Ricade in parte nel Comune di Villalago e in parte nel territorio del Comune di Scanno. Pertanto è un bene di proprietà condivisa dei due Comuni. Il lago di Scanno famoso per la sua forma di cuore è davvero suggestivo e si presta a diverse attività sportive. Ad esempio gite in pedalò, canoe. Allo stesso tempo ci si può rilassare sulle sue sponde e godersi il sole. Scanno pertanto accontenta le esigenze dell’intera famiglia.

Offerte davvero incredibili e per diverse tasche

Dando un’occhiata sui diversi siti di vendita immobiliare si trovano offerte davvero incredibili come questo immobile su Idealista.it a 25.000 euro di circa 50 mq. Oppure salendo un po’ di prezzo, a 65.000 euro si può acquistare un appartamento su 2 piani nel cuore del centro storico. L’immobile è in buone condizioni pertanto abitabile da subito, composto da un’ampia cucina, camera matrimoniale, cameretta e bagno. Anche sul portale Immobiliare.it ci sono diverse offerte, come quest’immobile sempre al centro, vicino alla piazza centrale del paese, a 40.000 euro. L’immobile è su 2 livelli composto da cucina, camera sul primo livello, camera mansarda e ripostiglio. O ancora questo immobile già ristrutturato a 70.000 euro a 100 metri dal borgo storico di circa 90 mq. Insomma le offerte sono davvero tante, basta solo scegliere.

