C’è incertezza nel breve termine per i mercati azionari: dove sono diretti da ora ai prossimi giorni? In Europa si è sui massimi del 2022, mentre a Wall Street ancora ben lontani e non sono stati raggiunti elevati livelli di ipercomprato. Nonostante questa situazione, negli ultimi giorni, dopo la scadezna del setup 7 e 9 febbraio si è rimasti quasi fermi. Cosa accadrà sui mercati azionari il 17 febbraio? Sarà questo il prossimo driver fino al 6 marzo?

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:53 della giornata di contrattazione del 14 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.405

Eurostoxx Future

4.242

Ftse Mib Future

27.530

S&P 500 Index

4.097,89.

Solo Piazza Affari rimane positiva sulla scia di un inizio d’anno davvero straordinario. Wall Street dopo il rimbalzo di ieri, oggi mostra debolezza e sembra ritornare sui suoi passi.

Il pattern settimanale atteso

Dopo lo scivolone delle ultime sedute di contrattazione della scorsa settimana, lunedì si attendeva un rimbalzo per poi lasciare spazio a nuove vendite. Per il momento questo percorso campione sembra verificarsi. Da ora in poi si dovrebbe scendere fino a venerdì, che dovrebbe vedere formare il minimo della settimana, oltre ad essere scadenza dell’ultimo setup per questo mese.

Da come si giungerà a questa data probabilmente verranno dispiegati effetti fino al 6 marzo, seconda data di scadenza annuale. Questa, insieme al 4 agosto e al 30 novembre, sarà uno dei cluster più importanti per quest’anno.

Cosa accadrà sui mercati azionari il 17 febbraio? I livelli da monitorare con attenzione

Di seguito gli obiettivi ribassisti di breve termine a cui ancora continuano a puntare i mercati:

Dax Future

14.995/14.645

Eurostoxx Future

4.095/3.985

Ftse Mib Future

26.720/26.091

S&P 500 Index

3.945/3.885.

Questi obiettivi verrebbero sconfessati se fra oggi e domani si verificheranno chiusure giornaliere superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.563

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

27.745

S&P 500 Index

4.157.

Si continua a rafforzare l’ipotesi ribassista quantomeno di breve termine. Vedremo fra oggi e domani cosa accadrà.

