Vestiti di carnevale di tendenza 2023: quali sono? Eccoli la lista completa per uomo e donna!

Ogni anno solo il pensiero è uno strazio: “quale costume di carnevale metto questa volta?”. Tra i vestiti di carnevale di tendenza del 2023 ci sono alcune idee e spunti per tutti. Per uomo e per donna, ecco la lista completa per scegliere quello che fa per te.

Le idee non arrivano sempre, che sia per bambini o adulti, il costume di carnevale dovrebbe essere originale. Ma a volte si preferisce la tendenza. Per cui si iniziano le ricerche su Google del tipo “Come vestirsi a carnevale per bambina?”, “Cosa comprare a Carnevale?”, “Quanto costano i vestiti di carnevale?”. Di seguito la risposata a tutte queste domande senza distinzione di sesso. Infatti, l’elenco che abbiamo sviluppato prevede travestimenti di carnevale per uomo e donna.

Ecco i vestiti di carnevale di tendenza 2023 per uomo e donna

Uomo o donna hanno varie scelte, ma tra queste ci sono sempre le solite due. Da una parte preferire i costumi soliti classici, dall’altra seguire i vestiti tendenza. Per quest’ultima, ecco la lista dei travestimenti di carnevale per il 2023 divisi tra uomo e donna in trend con il momento. Le seguenti idee proposte sono state confrontate sui vari siti web di comparazione e riprese dai social media, esaltando soprattutto le serie tv e i film più popolari.

Uomo:

Bridgerton (Duca di Hastings), Squid Game, La Casa di Carta e Bojack Horseman.

Donna:

Mercoledì Adams, Daphne Bridgerton, Regina dei Fraghi (Trono di Spade) e Eleven di Stranger Things.

Quanto costano i vestiti di carnevale?

Un argomento importante è anche sapere quanto bisogna spendere per un abito di carnevale che vogliamo indossare. Il prezzo di un costume di carnevale può variare in base al tessuto, dimensione e tanti altri criteri.

Il prezzo dei travestimenti secondo Ebay è: “I prezzi variano a seconda della taglia e della qualità degli articoli: per un costume di Carnevale, ad esempio, la spesa oscilla tra 10 € fino ad oltre 2.000 €”.

Invece, Qualescegliere (sito di confronti) riporta quanto costa un vestito di Carnevale circa: “Sia per un pubblico adulto che per bambini il prezzo di un costume di Carnevale parte da circa 16/18€ e, a seconda del modello, può aumentare anche fino a 40/50€.”

A parte altri temi centrali come il dolce di carnevale o il menu, ecco quali sono i vestiti di carnevale di tendenza 2023 che mettono in luce un nuovo anno di colori e forme particolari e come protagonista soprattutto i trend. Ma tu puoi scegliere anche un classico come una principessa o un supereroe, senza dimenticare i tipici Arlecchino e Pulcinella.