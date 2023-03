Haaland, la macchina da gol inarrestabile, il suo piatto preferito è una sorpresa

Il giovane attaccante del Manchester City si sta consacrando come una stella mondiale “con numeri realizzativi” strepitosi. La sua popolarità è in crescente aumento e non mancano le curiosità che lo riguardano.

Quello di Erling Braut Haaland è uno di quei nomi la cui popolarità presto uscirà dai confini del calcio. Questo accade quando uno sportivo ha qualità talmente straordinarie da poter fare cose di cui lascerà traccia significativa. L’attaccante, nato nel 2000, lo sta già facendo con un parametro insindacabile: i numeri.

Haaland, la macchina da gol inarrestabile in tutte le competizioni

Quelli di chi, in stagione, si sta togliendo la soddisfazione di contare più gol segnati che partite giocate. La strepitosa media realizzativa, tra l’altro, va sottolineata anche in base alla difficoltà delle competizioni in cui gioca. Una è la Premier League, il campionato nazionale più bello e competitivo del Mondo, l’altra è la Champions League.

Haaland: stipendio e quanto è costato al Manchester City

Haaland è così forte che sembrano pochi persino i soldi spesi dal Manchester City per acquistarlo dal Borussia Dortmund: sarebbero circa 75 milioni di euro. Con questa cifra gli inglesi hanno pagato la clausola rescissoria al club tedesco. Il calciatore, secondo le informazioni riportate dai media, ha un contratto da 29 milioni all’anno fino al 2027.

In attesa di capire a quali vette le porterà la sua carriera, c’è anche voglia di sapere di più su questo ragazzo.

Le curiosità

Haaland è norvegese, benché sia nato a Leeds in Inghilterra. Il suo luogo di nascita non è casuale, ma legato al fatto che il padre (giocatore anche lui) militasse proprio nel Leeds United.

I suoi hobby al di fuori del campo non sembrano essere diversi da quelli di qualsiasi altro coetaneo. Negli anni scorsi sono state pubblicate alcune sue dichiarazioni in cui rivelava che per trascorrere il tempo libero amasse giocare con gli amici ad un celebre videogioco, ovviamente di calcio.

Una passione che si unisce ad un’altra, quella per la musica rap.

Il suo piatto preferito

C’è anche un po’ d’Italia nei gusti di Haaland, benché oggi sia quasi impossibile ipotizzare di vederlo un giorno in Serie A. Gioca, infatti, in una delle squadre più importanti del Mondo e in un campionato che ha maggiori possibilità di potersi permettere certi campioni rispetto alla massima serie italiana.

Il suo piatto preferito, benché non sia totalmente tipico della tradizione, è la pizza con il kebab. La base, dunque, resta uno dei cibi più identificativi del Bel Paese con un abbinamento mediorientale.

Haaland, la macchina da gol inarrestabile, ha dunque gusti e abitudini che sono tipici di tanti suoi coetanei. Un pizzico di normalità a fare da cornice ad una storia calcistica che oggi di normale sembra avere ben poco.

Ti potrebbe interessare anche

Due tipi di pesce che mangia Cristiano Ronaldo, idee utili per stare in forma verso i 40 anni e oltre