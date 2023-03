Psg fuori dalla Champions: quale stipendio per Mbappè, Messi e Neymar? Pioggia di milioni di euro

La squadra francese continua a rinviare l’appuntamento della vittoria della Champions League, nonostante investimenti corposi. L’esempio lampante è lo stipendio dei tre assi che formano il trio d’attacco delle meraviglie.

Quando si parla di calcio si tende a fare un po’ troppa retorica con riferimento ai guadagni dei calciatori. Si dice che guadagnino troppo per quella che è la reale funzione sociale, ma nessuno regala soldi ad altri. Se un professionista arriva a percepire certe cifre nel libero mercato è perché probabilmente si ipotizza ne possa produrre altrettanti o addirittura dare utili economici.

Come? Vendendo magliette con il suo nome, favorendo l’ottenimento di grandi risultati e l’accrescimento del valore del brand. Un traguardo quest’ultimo che in genere si ottiene vincendo grandi trofei internazionali.

Psg fuori dalla Champions ancora una volta

Quelli che, ad esempio, vorrebbe mettere nella sua bacheca il Paris Saint Germain. La squadra di Parigi ha, invece, fallito ancora una volta l’appuntamento con la vittoria della Champions League. A negare la possibilità di concorrere per l’obiettivo finale ai francesi è stato il Bayern Monaco.

La formazione bavarese ha eliminato la squadra dove, tra gli altri, giocano anche gli italiani Donnarumma e Verratti.

I calciatori che danno la misura dello sforzo economico fatto per comporre una squadra di stelle sono i tre più pagati. Va detto che, comunque, anche gli altri hanno ovviamente trattamenti economici di livello altissimo.

Stipendi Psg: quanto guadagnano i tre big

A fornire un quadro di quelli che sono gli stipendi percepiti dai più importanti calciatori del Paris Saint Germain è stato il portale Calcio e finanza.

In cima alla speciale classifica c’è Kylian Mpabbè che percepirebbe 50 milioni di euro all’anno netti. Poco più sotto c’è Neymar, il quale si ferma a 36 milioni. Al terzo posto c’è, invece, Lionel Messi con i suoi 35 milioni annuali.

I tre sono star assolute del calcio mondiale. Tant’è che, secondo una classifica di Forbes, monopolizzano anche la classifica dei giocatori che guadagnano di più assoluto. Su questo aspetto occorre precisare che ogni calciatore di livello internazionale, oltre a ricevere lo stipendio dalla società d’appartenenza, ha introiti consistenti derivanti dagli sponsor.

La classifica specifica vede Mbappè sempre in testa, seguito da Messi, con Cristiano Ronaldo a completare il podio. Il fuoriclasse francese, di fatto, si inserisce nel terzetto di star della squadra parigina, completato da Neymar e quarto in graduatoria.

Eppure, anche con questi tre assi, anche in questa stagione si parla di Psg fuori dalla Champions. L’obiettivo, però, non cambia: portare la coppa più ambita in una delle città più importanti del Mondo.