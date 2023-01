Oroscopo di febbraio ricco di amore e soldi per il Leone ma anche per Cancro e Bilancia

Febbraio arriverà portando con sé novità per alcuni segni zodiacali favoriti dai pianeti.

Il mese di gennaio si sta avviando verso la conclusone, per molti sono stati giorni di felicità e soddisfazioni. Amori imprevisti e, soprattutto, grandi novità lavorative che hanno fatto dimenticare momentaneamente i problemi. I sentimenti sono difficili da controllare e, per questo motivo, sarà bene cercare di decifrare al meglio i segnali lanciatici da possibili partner. Non riuscire a capire cosa significano determinati gesti, purtroppo, potrebbe significare il venir meno di possibili relazioni. Tuttavia, da adesso in poi, sarà bene concentrarsi sul mese di febbraio e su quello che ci porterà. Tra belle notizie e soldi in arrivo saranno 28 giorni di serenità per Leone, Cancro e Bilancia.

Oroscopo di febbraio ricco di amore e soldi, ma non solo

Per coloro che sono nati sotto il segno del Leone si prospetta un febbraio ricco dal punto di vista sentimentale, ma nervoso sul lavoro. In amore, infatti, si passerà da un gennaio pieno di confusione residua ad un mese dove ci sarà l’imbarazzo della scelta. Storie ufficiali e ufficiose si potrebbero intrecciare dando vita a intrighi difficili da risolvere. Per evitare complicazioni meglio aiutare testa e cuore a ritrovare l’accordo perduto. Attenzione alle applicazioni di incontri che potrebbero, oltre a portare via tempo prezioso, far prendere sbandate non necessarie. Per le coppie amore a gonfie vele, per molti potrebbe essere l’ora di fare il grande passo. Sul lavoro ancora un po’ di nervosismo legato ad una mancata conclusione contrattuale. Non sempre le cose vanno come si vorrebbe, ma per il Leone è un qualcosa di difficile da capire.

Cancro

Le soddisfazioni maggiori i nati sotto il segno del Cancro se le toglieranno sul lavoro. Nuovi progetti, nuovi contratti che porteranno una ventata di aria fresca nella loro vita. I pianeti sono favorevoli e la possibilità di portare a casa qualche soldo in più diventa finalmente reale. Impegno e attenzione sono sempre necessari per non perdere la retta via. Per quanto riguarda l’amore, Venere sarà favorevole al segno da febbraio, questo comporterà qualche interessante novità. Tra le nuove amicizie, infatti, potrebbe nascondersi qualcosa di più. Tra i favoriti a trovare un nuovo amore ci sono i più giovani, ma anche coloro che si sono lasciati da poco. A volte, infatti, meglio rivolgersi verso altro lasciandosi alle spalle un passato da dimenticare. Lo stress sarà il grande nemico di febbraio, porterà malesseri diffusi, soprattutto digestivi e a livello di emicranie.

Bilancia

Da ultimi i nati sotto il segno della Bilancia che, se innamorati, vivranno sulle nuvole il mese di febbraio. San Valentino è nell’aria e la Bilancia, romantica per eccellenza, lo sa bene. Chi ancora non ha trovato la persona giusta, però, potrà provare a guardarsi attorno. Spesso sono proprio le conoscenze di lunga data a nascondere interessanti risvolti sentimentali.

Alcune persone hanno cambiato da poco lavoro, questo potrebbe comportare un carico eccessivo di responsabilità che andrà a pesare sulla vita privata. Non bisognerà farsi spaventare, è solamente un momento e tutto si risolverà molto rapidamente. Il nuovo lavoro permetterà di accumulare qualche soldo in più. Oroscopo di febbraio ricco di amore e soldi anche per la Bilancia.