Fallo anche tu e il doppio vetro del forno tornerà pulito senza fatica: splendente da specchiartici!

Il forno è un elettrodomestico indispensabile in cucina, ma richiede cura, soprattutto nella pulizia. È importante pulirlo attentamente e adeguatamente così da non rovinarlo né comprometterne le prestazioni. Vi è però un punto critico: il doppio vetro. Se fino ad oggi è stato difficile sgrassarlo, d’ora in poi con una piccola furbata diventa un gioco da ragazzi!

Il forno, nonostante la concorrenza della friggitrice ad aria, è presente in tutte le cucine. Può avere una tra le due modalità di cottura o entrambe: statica e ventilata. Al di là di quale delle due tu abbia, salvo che sia pirolitico, finirà per sporcarsi. Macchie di grasso e residui bruciacchiati di cibo, infatti, rimangono all’interno al termine della cottura. Di conseguenza, dovremo pulirlo per motivi igienici nonché per evitare che tali rimanenze possano influenzare il gusto delle successive cotture tramite l’azione del calore.

Fallo anche tu e il doppio vetro del forno non sarà più un problema

Il sudiciume raggiunge anche i punti più impensabili, quale l’interno del doppio vetro del forno, difficile da sgrassare data la difficoltà di raggiungere il punto.

Solitamente per farlo si deve smontare lo sportello e il vetro, operazione non proprio facilissima. La procedura può variare da modello a modello, ma in linea di massima si dovranno allentare gli ancoraggi dello sportello e svitarlo. Poi dovremo rimuovere i bordi superiori e inferiori nonché le viti che tengono fermi i due vetri. A questo punto si potranno sfilare i vetri con la massima accortezza e pulirli. In realtà potremmo facilitarci di gran lunga il lavoro grazie a uno strumento comune e impensabile: una gruccia di ferro.

Un modo facile, furbo e veloce

Prendiamo una gruccia di metallo, di quelle che solitamente ci forniscono le lavanderie. Afferriamo il gancio superiore e sciogliamolo ruotandolo stesso su se stesso. A questo punto modelliamo la gruccia a forma di L. Fissiamo sul lato più lungo un panno di microfibra asciutto. Andiamo quindi a far scorrere quello stesso lato nello spazio tra i due vetri e muoviamolo in lungo e in largo per togliere la polvere, azione fondamentale per evitare che vada a impastarsi in un secondo momento. Dopo di che passeremo alla pulizia vera e propria. Per agevolare il risciacquo converrà usare prodotti naturali. Ad esempio il bicarbonato con un un po’ d’acqua, di modo da creare una sorta di pasta, ma nel caso di unto ostinato l’ideale è l’aceto bianco o di mele.

Imbeviamoci un altro panno fissato sulla gruccia e andiamo a rinfilarlo tra i vetri grattando leggermente sulle macchie. Fallo anche tu e il doppio vetro del forno non sarà più un incubo da pulire.

Fatto ciò, sciacqueremo il panno e lo lasceremo leggermente inumidito, con la medesima tecnica andremo a risciacquare.

Al posto della gruccia possiamo anche usare un fil di ferro, una piccola paletta di plastica o altri oggetti sottili ed elastici.

Inoltre, per tenere puliti più a lungo il forno e il vetro, converrà usare appositi coperchi sulle teglie per evitare schizzi. Altrettanto utile sarà usare i sacchetti per cottura che si chiudono e utilizzare teglie di grandezze sufficienti a contenere pietanze che lievitano e crescono. In questo modo i cibi non si riverseranno all’esterno.