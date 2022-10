Sagre e fiere in Molise e Lazio tra castagne e vino novello

Il mese di novembre è ricco di manifestazioni in tutto il centro Italia. Vediamo allora quelle che meglio rappresentano le sagre delle castagne e del vino novello. Ma non sono solo le sole che si terranno. In effetti in questo periodo che ci separa dal Natale, possiamo trovare anche manifestazioni folkloristiche e fiere dedicati all’artigianato locale. Sarà un mondo tutto da scoprire, viaggiando attraverso le regioni del Molise e del Lazio. Anche la Campania ha sagre a ottobre con castagne locali.

Le sagre di castagne in provincia di Roma

In ogni angolo di Roma in questo periodo è possibile trovare delle caldarroste. Ci attirano per la loro pezzatura generosa e per il classico taglio sulla pancia, che mette in evidenza la golosa polpa. In provincia di Roma, a circa 70 Km dalla capitale, troviamo la 28ma sagra della castagna di Riofreddo, dal 30 ottobre al 1 novembre 2022. Un paese caratteristico che vale la pena di scoprire.

Il 1 novembre 2022 invece possiamo spostarci a Rocca di Cave (RM), a 993 m/slm, per la 44ma Sagra del marrone. Oltre alle buonissime castagne, ci attendono tanta musica e balli, a partire dalle ore 10 e fino alle 17.

Ad Anzio (RM), nel campetto dell’oratorio parrocchiale, si terrà il 12 e 13 novembre, la 19ma edizione della Castagnata. Ci sarà anche vino novello, fagioli e salsicce, e altro ancora. Il ricavato andrà in beneficenza.

Appuntamenti con le castagne tra Viterbo e Rieti

In provincia di Viterbo l’appuntamento con le castagne è a Canepina. Da 29 ottobre al 1 novembre 2022, si festeggia la 39ma edizione della Giornata delle Castagne. La caratteristica di questa festa è che le castagne sono distribuite gratuitamente.

Anche Vallerano (VT) organizza dal 29 ottobre al 1 novembre la sua sagra delle castagne. Un frutto particolare, poiché dal 2009 è un prodotto DOP. La castagna DOP e il vino nuovo saranno serviti nelle caratteristiche caverne di tufo, tipiche del borgo.

In provincia di Rieti, ad Antrodoco, le castagne saranno all’onore con la 28ma edizione della Festa d’autunno. Il 1 novembre l’appuntamento è ad Ascrea, con vista sul lago Turano. Si avrà la possibilità di gustare la castagna rossa del Cicolano. Invece il 6 novembre la Castagnata di Paganico Sabino (RI), ci chiama con accesso gratuito e sagra enogastronomica.

In ogni caso manifestazioni legate al vino nuovo e alle castagne ve ne sono anche nelle regioni meridionali d’Italia.

Sagre e fiere in Molise e Lazio con vino nuovo, olio e tartufo

La 22ma Festa dell’olio e del vino novello si terrà a Vignanello, un borgo medioevale in provincia di Viterbo. Sarà un immergersi tra visite guidate, percorsi sugli antichi mestieri perduti e tante prelibatezze enogastronomiche. L’appuntamento è dal’11 al 13 novembre e dal 18 al 20 novembre 2022.

Nel viterbese anche a Blera, “Per San Martino ogni mosto diventa vino”. Manifestazione organizzata quest’anno dall’11 al 13 novembre.

Per chi ama il tartufo, l’appuntamento è il 19 e 20 novembre 2022 a Campoli Appenino, in provincia di Frosinone. Si arriva alla 35ma edizione di questa Festa in cui si inaugura anche la Fiera nazionale del tartufo bianco e nero. Il tartufo locale è molto celebre e antico e utilizzato nei piatti locali, che si avrà modo di assaggiare.

Sagre e fiere in Molise e Lazio a novembre con vino nuovo a Strangolagalli (FR) e con la manifestazione Le cantine del borgo. Si terrà quest’anno dal 5 al 6 novembre. Oltre a gustare il vino locale, si esibiranno artisti di strada con balli popolari e musica.

Gli eventi di novembre nel Molise

Così nel Molise, il tartufo e i suoi profumi li troveremo con la Sagra del Tartufo bianco a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia. All’interno della manifestazione ci sarà anche la 27ma Mostra mercato del tartufo bianco. L’appuntamento sarà tra il 31 ottobre e il 1 novembre 2022. Ci troviamo all’interno di una riserva naturale dell’Alto Molise. Per gli avventori è prevista una grande accoglienza con musiche e balli, tanta gastronomia e la possibilità d’assaggiare i profumati tartufi, con tipiche pietanze locali.