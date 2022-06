Ci sono delle coppie che sembrano fatte per combaciarsi alla perfezione. Alcuni possono pensare che una persona possa completare l’altra, ma in realtà la vera felicità deriva spesso da due persone già piene e complete da sole. Saranno altre cose a spingere queste persone a unirsi e ad amarsi, magari superando anche periodi di notevoli difficoltà. L’oroscopo riesce a dare delle indicazioni a riguardo e, per l’estate 2022 ci sono altissime probabilità di trovare l’amore. Non per tutti però, naturalmente le stelle sono come la dea bendata dei Romani e non guardano in faccia a nessuno. Ci saranno però due segni che troveranno un’intesa così forte da far pensare addirittura a un’intera vita in comune. In particolare, Sagittario e Leone in luna di miele e tantissima fortuna che arriverà molto presto.

Sagittario e Leone

Il Sagittario e il Leone sono due segni di fuoco che si assomigliano moltissimo. Ad entrambi piace la vita, piace viaggiare e piace sempre mettersi in gioco. Il Sagittario è più scherzoso, più goliardico e più vivace, mentre il Leone è più passionale e più incline alla leadership. Tuttavia, tutte queste caratteristiche potrebbero sembrare persino dei difetti ad altri segni, come per esempio al Capricorno o alla Vergine. L’allegria con cui sia il Sagittario sia il Leone riescono a viversi la propria vita a volte dà fastidio e crea alcune invidie.

Tuttavia, per questa estate 2022 il Sole giocherà un ruolo davvero positivo per i due segni fortunati. Infatti, riuscirà a rendere il Leone ancora più convinto delle sue azioni e il Sagittario ancora più intraprendente.

Sagittario e Leone in luna di miele ed esplosione di fortuna per questa fine di giugno grazie al Sole

L’incontro magico può avvenire in un viaggio, in un momento di relax in riva al mare o addirittura nella propria città. Bisogna però fare una piccola precisazione. Naturalmente, quando le persone si conoscono in un momento di spensieratezza hanno una propensione tendenzialmente più seducente e positiva nei confronti dell’altro. Quindi, se l’incontro avviene in città bene, se invece l’incontro avviene al mare, le stelle ci dicono che si può pensare perfino al matrimonio. Potranno nascere alcune incomprensioni ma, date le fortissime affinità dei due caratteri, si prospetta davvero un’unione molto fortunata.

