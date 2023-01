Le Banche centrali stopperanno il rialzo dei mercati? Le attese per i prossimi giorni

Domani scadrà il primo setup dell’anno: è un giorno di cluster minore rispetto a quelli che attendiamo a marzo e aprile. Quindi, non crediamo che possa portare a uno stop brusco del movimento iniziato il 17 ottobre dello scorso anno. Questa è una settimana importante dove ci saranno i meeting della BCE e della FED, e poi venerdì verranno pubblicati i dati sull’occupazione americana. A chiusura della settimana il quadro macroeconomico per le prossime settimane e mesi potrebbe essere molto più chiaro, se non lo è già. Le Banche centrali stopperanno il rialzo dei mercati? Non crediamo, anzi butteranno la benzina sul fuoco del rialzo. Spieghiamo il perchè.

Abbiamo più volte spiegato che l’inflazione aumenta perchè c’è maggiore domanda di beni e servizi. Questa porta all’aumento generalizzato dei prezzi. Le Banche centrali per mantenere “l’inflazione non tanto alta e nemmeno tanto bassa” usano la leva dei tassi.

Fino a quando tassi di interesse e crescita saranno in equilibrio, non ci sarà nessun pericolo di una recessione, e i mercati in un contesto del genere hanno semaforo verde per continuare a salire.

Il mese di febbraio

In base al nostro studio sulle serie storiche, il mese di febbraio, nonostante qualche ritracciamento atteso fra il 7 ed il 14/15, dovrebbe chiudersi con un rendimento positivo. Il 7 febbraio sarà o un punto di arrivo per un ritracciamento, o un punto di partenza. Domani avremo meglio il polso della situazione.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 16:52 della giornata di contrattazione del 30 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.164

Eurostoxx Future

4.161

Ftse Mib Future

26.405

S&P 500 Index

4.036,02.

La tendenza per il momento continua a essere rialzista. Domani, con la scadenza del setup avremo maggiori informazioni e un importante tassello per capire la prossima mossa che potrebbero fare i mercati.

Cosa attendiamo per questa settimana?

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi lunedì e il massimo venerdì. Per il momento non abbiamo ragione per ritenere che questa previsione possa essere cambiata.

Le Banche centrali stopperanno il rialzo dei mercati?

Non crediamo, anzi potrebbero dare spazio a un ulteriore rialzo di breve fino al 7/8 febbraio

Ecco i livelli che manterranno il trend settimanale al rialzo:

Dax Future

14.961

Eurostoxx Future

4.123

Ftse Mib Future

25.790

S&P 500 Index

3.949.

Se non cambierà qualcosa, riteniamo che nelle prossime ore si potrebbe ripartire al rialzo.

