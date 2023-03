L’odore di fogna in bagno sparirà come per magia: basta conoscere questi 2 segreti che depurano l’aria di casa in pochissimo tempo

L’odore di fogna in bagno sparirà come per magia-proiezionidiborsa.it

La puzza che arriva dal water o dalle tubature è nauseante e ti rovina le giornate? Dimenticheremo subito questo problema grazie a un metodo del tutto naturale, e non solo.

Il problema di cui parleremo in questo articolo riguarda la vita di molti, purtroppo. Ogni giorno, tantissime persone si lamentano e segnalano agli esperti del settore di avvertire odori molto sgradevoli provenire dal bagno.

Il più delle volte il “colpevole” è il water, ma spesso anche lo scarico della doccia o le tubature dei lavandini ne sono la causa.

L’origine del problema, però, è da ricercare da tutt’altra parte. I cattivi odori che sentiamo, infatti, sono solo l’ultimo tassello di un processo che a monte prevede una questione maggiore.

Principalmente, infatti, il bandolo della matassa è da ricercare nelle fogne intasate o nella condizione della fossa biologica. In altri casi il problema, invece, può dipendere da un accumulo di residui di sporco, accumulatesi nelle tubature o direttamente nel wc. Lo stesso calcare, ma anche capelli o altri resti finiti in questi luoghi, infatti, possono dare origine a questi orribili tanfi, che poi giungono purtroppo fino al nostro naso. E questo, lo chiariamo, spesso non c’entra con quanto puliamo il nostro bagno.

Anche la persona più pulita al mondo, infatti, potrebbe ritrovarsi problemi di questo tipo in casa, poiché potrebbe capitare a chiunque.

Dopo le dovute premesse, però, giungiamo finalmente al punto centrale della questione. Come si possono risolvere questi problemi? C’è un effettivo rimedio per dare un taglio netto a questo inconveniente assai sgradevole? La risposta è sì, ed è anche la più naturale che possa esistere.

L’odore di fogna in bagno sparirà come per magia: ci servirà un ingrediente naturale che rilascerà un profumo buonissimo

Esistono tanti rimedi per pulire davvero bene il bagno, ma solo pochi funzionano davvero. Il wc è uno dei punti più difficili da igienizzare, anche se è facile farlo se si conoscono i metodi giusti.

È anche vero, però, che non serve a niente avere un wc pulito se quest’ultimo emanerà uno sgradevolissimo odore di fogna. Per eliminare quest’ultimo una volta per tutte, avremo bisogno solo di un po’ di succo di limone.

Ecco come lo dovrai usare

Grazie alla sua componente acida, il limone ci aiuterà su un duplice fronte. Non solo purificherà lo scarico del wc e le tubature, permettendoci di neutralizzare i cattivi odori.

Inoltre, sempre grazie alle sue proprietà, preverrà la formazione della muffa, altro grandissimo problema negli ambienti umidi, come i bagni, appunto.

Dovremo mischiare 300 ml di aceto bianco con il succo di un limone. L’ideale sarà eseguire questo procedimento la sera, e lasciare agire il tutto per la notte intera. Alla mattina, dovremo far scorrere dell’acqua calda nello scarico, e noteremo subito che l’odore di fogna in bagno sparirà come d’incanto.

Un segreto in più da ricordare sempre

Questo è il metodo più naturale che potremo utilizzare, ma ci sono altre strategie utili in situazioni come queste. In particolare dovremo ricordarci di tenere in bagno un deumidificatore, che ci aiuterà ad assorbire l’umidità presente in casa, prevenendo così la formazione della muffa.

Inoltre, quando trattiamo le macchie di muffa, ricordiamoci di usare sempre la mascherina, a protezione delle nostre vie respiratorie.