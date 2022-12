Come togliere le macchie di vino rosso dai jeans: incredibile quale sia il prodotto da usare!

Dopo un brindisi per dei festeggiamenti informali, possiamo ritrovarci con una macchia di vino rosso sui jeans. Vediamo come rimediare senza rovinare il capo.

Nei periodi di festa si moltiplicano le occasioni di ritrovo per gli auguri natalizi. Al lavoro, a casa, anche con il vicinato possiamo spendere qualche minuto o qualche ora da dedicare a un incontro. In queste occasioni ci si scambia auguri reciproci, che non mancano di essere suggellati da un brindisi. Spumanti e vini, in queste occasioni conviviali, non mancano mai. Ma può succedere anche qualche piccolo incidente.

Un incidente con il brindisi delle feste

Quando stiamo brindando durante un occasione informale, facciamo scontrare amichevolmente i nostri bicchieri. In questo momento, però, data la foga e l’allegria, può capitare che qualche goccia della bevanda cada sui nostri vestiti. Ad esempio, possiamo macchiare di vino rosso i nostri jeans, indossati per un’occasione priva di dress code elegante. Certo, la cosa non è piacevole, perché possiamo pensare che non tornino più come nuovi. In realtà, è davvero incredibile quale sia il prodotto con cui rimediare subito.

Come togliere le macchie di vino rosso dal denim

Se alcune gocce di vino rosso hanno macchiato un tessuto in denim come il jeans, ci sembrerà incredibile il rimedio. Perché lo troveremo proprio al tavolo del nostro stesso brindisi natalizio. Si tratta del vino bianco, altro immancabile caposaldo di un aperitivo della festa. Se, dunque, il vino rosso ha macchiato il nostro jeans, dobbiamo tamponare il danno con un fazzoletto di stoffa inumidito. Verseremo quindi, sulla macchia, qualche goccia di vino bianco. Ciò provocherà una reazione diluente, che schiarirà la pigmentazione rossa e ne renderà molto più facile la rimozione.

Dovremo quindi asciugare il vino bianco con un altro panno asciutto. Al nostro ritorno a casa potremo mettere il jeans in lavatrice e provvedere al solito lavaggio col detersivo consueto. I pantaloni saranno tornati come nuovi. Ecco come togliere le macchie di vino rosso da un tessuto in denim. E possiamo provare la stessa tecnica anche per indumenti di cotone e tovaglie. Vediamo ora quali errori evitare insieme a una piccola strategia aggiuntiva.

Errori da non fare e uno stratagemma in più

Quando inizialmente tamponiamo la macchia di vino rosso, dobbiamo fare molta attenzione a non strofinarla. Lo sfregamento, infatti, potrebbe facilitare l’assorbimento del liquido nel tessuto, diffondendo così maggiormente la macchia. Dobbiamo poi inumidire il fazzoletto con acqua fredda e mai calda: il calore potrebbe fissare la macchia sul jeans.

Ecco infine un altro piccolo trucco successivo al trattamento con il vino bianco. Se la macchia è ancora presente, possiamo tamponarla con una panno inumidito di acqua tonica. In questo modo, si toglierà ancora più facilmente.