Il metodo più efficace per pulire a fondo la lavatrice, liberarsi dei cattivi odori e risparmiare

Se la lavatrice emette cattivi odori o non lava i capi a fondo possiamo porre rimedio utilizzando un semplice trucchetto, scopriamo di cosa si tratta.

Capita ogni tanto di avere guai con la lavatrice. Magari si sono sviluppati dei cattivi odori all’interno del cestello, o semplicemente i panni non escono dalla lavatrice puliti, freschi e profumati come una volta. In questi casi il nostro primo istinto potrebbe essere quello di utilizzare più detersivo per pulire meglio i panni, ma non c’è nulla di più sbagliato. L’eccesso di detersivo è una delle maggiori cause di incrostazioni, cattivi odori e malfunzionamento della lavatrice. A questo contribuisce l’eccesso di ammorbidente, che la maggior parte di noi utilizza in quantità troppo generose. Ma allora qual è la soluzione? Possiamo utilizzare un semplicissimo procedimento per risolvere il problema di una lavatrice pigra e maleodorante.

Non facciamo sempre lavaggi a basse temperature

La maggior parte dei lavaggi che operiamo di solito sono a basse temperature. Le basse temperature vanno benissimo per pulire la maggior parte dei vestiti, ma purtroppo non sono abbastanza per pulire la lavatrice stessa. Infatti l’acqua fredda o tiepida permette a incrostazioni di sporco o detersivo di depositarsi nella lavatrice, e non fa nulla per scoraggiare lo svilupparsi di muffe. Per questo è fondamentale per il buon mantenimento della lavatrice operare periodicamente un lavaggio ad alte temperature. Ma non facciamo un lavaggio a vuoto, possiamo approfittarne per pulire alcuni oggetti di casa e risparmiare pulendo la lavatrice.

Operiamo un lavaggio ad alte temperature con strofinacci, vecchi asciugamani, stracci e spugne

Collochiamo all’interno del cestello dei capi che non si rovineranno con un lavaggio ad alte temperature, come ad esempio stracci per la polvere, spugne della cucina, vecchi asciugamani o biancheria che utilizziamo per gli animali domestici, oppure vestiti che usiamo soltanto in casa. Collochiamo all’interno del cestello mezzo bicchiere di bicarbonato e pochissimo detersivo. Non utilizziamo l’ammorbidente. Poi impostiamo un lavaggio alla temperatura più alta consentita dalla nostra lavatrice.

Il metodo più efficace per pulire a fondo la lavatrice con alte temperature e risciacquo con aceto

Il lavaggio ad alte temperature con il bicarbonato ci permetterà di rimuovere muffe, batteri e soprattutto le maleodoranti incrostazioni di detersivo, ammorbidente e sporco. Questo contribuirà moltissimo alla pulizia approfondita della lavatrice. Ma il procedimento non è ancora finito. Una volta concluso il lavaggio ad alte temperature, procediamo in questo modo: apriamo il cestello, posizioniamo all’interno un bicchiere di aceto bianco e impostiamo un ciclo di risciacquo. L’aceto darà il colpo di grazia alle incrostazioni di calcare e soprattutto fungerà da deodorante, eliminando i cattivi odori dalla lavatrice.

Come evitare che il problema si ripresenti

Il metodo più efficace per pulire a fondo la lavatrice è operare periodicamente lavaggi ad alte temperature con il bicarbonato e risciacqui con l’aceto. Ricordiamoci di ripetere questa operazione almeno una volta al mese per mantenere in buono stato la nostra lavatrice. È anche importantissimo non eccedere con il detersivo e soprattutto con l’ammorbidente quando operiamo i lavaggi normali.

Ricordiamo anche di svuotare e pulire il filtro, in modo da prevenire lo sviluppo di batteri o muffe all’interno dell’apparecchio.