Il detto popolare vuol che a stare bene su tutto sia il prezzemolo ma, a pensarci bene, difficilmente troviamo difficoltà ad accostare il rosmarino. Questa pianta aromatica ben si sposa sulla carne e sul pesce, ma può essere utilissimo anche per rinvigorire sughi per la pasta.

Se ad esempio stessimo cercando un piatto originale e profumato ecco come cucinare un polpo morbido per condire pasta e secondi profumato al rosmarino.

Chi però ama coltivare le proprie piante aromatiche in casa, conosce bene la dura lotta alla sopravvivenza contro il freddo invernale. Se siamo tra quelli che non vogliono più vedere piantine secche ed aghi ingialliti, di seguito riveleremo qualche consiglio utile.

Rosmarino rigoglioso anche con il freddo d’inverno con questi trucchi per curarlo

Tendenzialmente il rosmarino non richiede cure così complesse ma solo qualche attenzione, su tutte, sarà importante la scelta del terreno. Il rosmarino predilige terreni alcalini, quindi con un elevato pH e bassa acidità, e non ama i ristagni d’acqua. La prima cosa sarà dunque scegliere il terreno adatto e fare in modo che questo abbia un’adeguata capacità drenante. A tal scopo possiamo arricchire il terreno con comuni oggetti di tutti i giorni. I tappi di sughero ad esempio possono essere sminuzzati ed aggiunti al terriccio per evitare che questo trattenga troppa acqua, letale per il rosmarino.

Sempre secondo questo concetto sarà necessario annaffiare la pianta solo quando il terreno è secco ed asciutto, non prima. Come detto in precedenza questo potrebbe attentare alla salute delle radici e favorirne la marcescenza.

Per quanto concerne il clima, sebbene il rosmarino sia una pianta piuttosto resistente, temperature troppo basse potrebbero attentare alla sua salute. Quando sia ha la possibilità, il rosmarino dovrebbe essere posto al Sole o, comunque, in ambiente più caldo e riparato.

Tuttavia, sono sconsigliabili luoghi eccessivamente umidi come la cucina.

Se però non avessimo la possibilità di trasportare il rosmarino in casa, possiamo proteggerlo dal freddo con della pacciamatura. Possiamo utilizzare teli in specifici in polietilene o usare scarti vegetali come le cortecce degli alberi, foglie o bucce di banana.

Adagiandoli sul terriccio avremo la possibilità di proteggerlo dal freddo. Questa è una soluzione valida per chi invece del piccolo vaso domestico ha la possibilità di coltivare rigogliosi cespugli.

Conservazione

Ora che abbiamo visto come avere il rosmarino rigoglioso anche con il freddo d’inverno con questi trucchi per curarlo vediamo come conservarlo. Per conservare a lungo il rosmarino possiamo metterlo in un vasetto di vetro da conservare in frigo per proteggerlo dalla muffa.

In alternativa, potremmo immergerlo in olio per conservarlo e al contempo avere un delizioso olio aromatizzato.

