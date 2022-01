Le feste sono ufficialmente finite. Anche il lungo ponte dell’Epifania si è concluso. Oggi, tutti torniamo alla solita routine. Di questa lunga serie di feste, ci rimangono gli addobbi da riporre in cantina e forse qualche chiletto da buttare giù. Sicuramente, tutti avranno ancora per casa anche qualche pandoro o panettone. Inoltre, con tutti i regali che sono girati per casa ultimamente, di certo ci saranno carte, confezioni e imballaggi da smaltire. Ed anche fiocchi, nastri e coccarde. Tutti ormai effettuiamo la raccolta differenziata. Magari commettiamo anche quale errore. Ad esempio, nel caso della plastica, ecco quali sono gli errori banali da evitare per riciclarla.

La quantità di rifiuti che quotidianamente produciamo è immensa. Perciò, non appena se ne ha l’occasione, è bene ingegnarsi per poter riutilizzare alcuni materiali anziché gettarli via.

Per la plastica, ecco alcune geniali e utili idee per riutilizzare le vaschette. Per carta e cartone, invece, queste 3 geniali e utilissime idee sono perfette per riutilizzare i rotoli di carta igienica.

Nelle scorse settimane, molti avranno ricevuto i classici pacchi. Ceste di vimini ricolme di pandori e panettoni, bottiglie di spumante, zamponi e cotechini, torroni e cioccolatini. Poco alla volta, i prodotti si consumano. Ma cosa farsene del contenitore? È un vero peccato gettare via questi cesti intrecciati.

Invece di buttarli, ecco 7 idee per riutilizzare i cesti dei pacchi regalo di Natale per arredare casa in maniera originale rendendola anche più pratica e funzionale

Per prima cosa, possiamo conservare cesti, carte e nastri per poterli riutilizzare in altre occasioni. Fiocchi e carte regalo, se non rovinati né sgualciti, diventano perfetti per confezionare futuri regali.

Concentriamoci ora sui cesti di vimini, perché i modi per poterli riutilizzare sono davvero numerosi e anche molto utili. Vediamo alcune idee. Iniziamo dai cesti di grandezza medio-piccola. In cucina sono dei perfetti portafrutta, mentre sul tavolino del salotto dei simpatici porta caramelle. Utilissimi anche in bagno, li possiamo appoggiare su una mensola o sulla lavatrice per raccogliere flaconi vari (shampoo, balsamo, bagnoschiuma), vasetti di creme, trucchi etc.

Idee di riciclo dei cesti grandi

I cesti più grandi sono perfetti per essere trasformati in porta riviste e in una cuccia per i nostri amici a quattro zampe. Per questi utilizzi, ovviamente, è bene rivestire il cesto con della stoffa e magari anche con una morbida imbottitura.

Idee per un arredo originale

Finora abbiamo visto delle idee pratiche e funzionali di riutilizzo. Tuttavia, i cesti in vimini hanno anche un elevato potere decorativo. Grandi o piccoli, possono diventare dei perfetti portavasi. Ideali per dare un tocco rustico e provenzale alla casa.

Pochi ci pensano, ma i cesti possono anche arredare le pareti. Appesi al muro, con la parte convessa appoggiata alla parete, sono molto originali rispetto a specchi, quadri e fotografie. Soprattutto se abbiamo più cesti, meglio ancora se di grandezze e colori differenti, possiamo creare combinazioni particolari di grande effetto scenografico.

