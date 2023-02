Ecco il borgo più strano d’Italia nel cuore del Piemonte: visitarlo a marzo è un’esperienza davvero magica

Arrivano marzo e la primavera ed è il momento di iniziare a organizzare le prime vacanze toccata e fuga. Come sempre l’Italia ci regala spettacoli unici e indimenticabili. Soprattutto quando si parla di borghi suggestivi e spettacolari. Oggi ne scopriremo uno davvero strano che merita sicuramente una visita con la famiglia al seguito.

Marzo è il mese delle prime gite fuori porta, dei picnic e delle vacanze di un weekend. L’arrivo della primavera regala nuovi colori agli splendidi borghi italiani e ci da l’occasione di scoprire alcune delle perle nascoste del nostro Paese. Oggi parleremo proprio di una di esse e scopriremo un paesino unico nel suo genere. Quindi ecco il borgo più strano d’Italia: si trova a due passi da Alessandria e il suo nome è Vendersi. La particolarità? È famoso come il paese degli spaventapasseri.

Vendersi: il borgo degli spaventapasseri

Il Piemonte è una vera e propria miniera d’oro per chi cerca destinazioni incredibili e decisamente sorprendenti. Una di esse è sicuramente Vendersi, piccola frazione di Albera Ligure, nel cuore della provincia di Alessandria. Vendersi, incastonato nella splendida Val Borbera, ha una storia molto particolare. Come molti altri borghi italiani si è progressivamente de-popolato nel corso dello scorso secolo, ma in tempi recenti ha trovato nuova vita.

La particolarità è che non è stato ripopolato da persone, bensì da spaventapasseri. Dal 2019, infatti, Vendersi ospita una vera e propria comunità di spaventapasseri i cui nomi e sembianze sono ispirati ai vecchi abitanti del borgo.

Le bellezze naturali della Val Borbera

I coloratissimi spaventapasseri non sono l’unica attrattiva di questo luogo che sembra sospeso nello spazio e nel tempo. Nei pressi di Vendersi ci sono la Chiesa intitolata ai Santi Matteo e Fortunato e la splendida Abbazia di San Pietro. Ma è tutta la valle a meritare una visita. La Val Borbera è infatti famosa per le sue gole, gli splendidi torrenti e i sentieri spettacolari per gli amanti del trekking.

Ecco il borgo più strano d’Italia: cosa vedere nei dintorni di Vendersi

Vendersi dista appena un’ora di auto dal capoluogo Alessandria. E in questi circa 70 km di strade c’è un mondo tutto da scoprire. Ci sono Aqui Terme, una delle località termali più famose d’Italia. Oppure borghi come la stessa Albera Ligure, Serravalle Scrivia e Castellazzo Bormida. O ancora piccole cittadine ricche di storia, monumenti e opere d’arte come la deliziosa Tortona.

E se tra una gita e l’altra vogliamo fare un po’ di shopping, la zona è quella giusta. Tra Vendersi e il famoso outlet di Serravalle Scrivia ci sono appena 29 km.