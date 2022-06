Anche se il caldo è arrivato, le ferie sono ancora lontane e la tintarella è soltanto un miraggio lontano. Vorremmo liberarci del grigiore di questo lungo e freddo inverno, ma ci tocca ancora aspettare. Certo, possiamo fare qualche lampada o metterci a prendere il sole in terrazzo durante il weekend. Difficilmente, però, avremo quello splendido incarnato luminoso che solo il sole d’agosto ci regala. Soprattutto se abbiamo una carnagione molto chiara che va protetta con SFP molto alti.

Questo non significa, però, che dobbiamo rassegnarci ad avere questo colorito spento fino ad agosto. Per fortuna, torna di tendenza questo prodotto molto amato che può farci splendere in poche mosse.

Rosato o dorato, questo prodotto di make up protagonista dell’estate dà luminosità al viso a tutte le età

Irrinunciabile protagonista dei mesi estivi, quest’anno è il grande ritorno del blush. Varie sono le scuole di pensiero sulla terminologia legata a questo prodotto. Una volta chiamato fard, ora abbiamo così tanti nomi che facciamo fatica a distinguerli. Terra, illuminante, polvere traslucida, chi più ne ha più ne metta. Alla fine si tratta sempre di varianti dello stesso prodotto, ora reperibile anche in versione stick. Vediamo quali sono i colori su cui puntare questa estate per un effetto baciate dal sole discreto e sensuale.

Polvere o stick, ma molto discreti

Il nuovo trend di quest’anno prevede un filo di trucco che vada a dare solo colorito all’incarnato. Non quelle strisce spesse di illuminante che si vedono da chilometri di distanza. Meglio optare per un leggero velo di blush che va a incorniciare il viso, rendendolo più luminoso e in salute. Un modo per mascherare il grigiore che ci portiamo dietro dai mesi invernali e dall’uso dei dispositivi elettronici.

Le colorazioni più di tendenza variano dai toni del pesca e dell’albicocca, fino ai toni rosati per gli incarnati freddi. Basterà sfumarne un po’ dagli zigomi alle tempie, per ingentilire i tratti del viso. Un’ottima tecnica per chi ha più di 50 anni e vuole un viso più giovane in poche mosse. Da abbinare, poi, a un leggero contouring, per avere zigomi più definiti. Possiamo optare per la versione in polvere, da applicare con la spugnetta o con il pennello. Di grande tendenza è la versione stick, adatta a chi non vuole perdere tempo davanti allo specchio.

Insomma, rosato o dorato, questo prodotto di make up non può mancare nella nostra trousse da viaggio. È perfetto per dare luminosità all’incarnato anche se non vogliamo mettere fondotinta o correttore. Senza appesantire il viso con troppi prodotti avremo questo effetto baciate dal sole davvero accattivante. Completiamo con un filo di mascara o un po’ di eyeliner per incorniciare lo sguardo e renderlo più profondo.

