La settimana volge al termine. Siamo sopravvissuti ai mille impegni quotidiani e finalmente siamo pronti per goderci un weekend di relax. Ma sarà proprio così? Diamo un’occhiata all’oroscopo per vedere cos’hanno in serbo per questo fine settimana le stelle.

Come sempre, ci sarà qualche segno zodiacale che, più di altri, beneficerà degli influssi positivi degli Astri. Andiamo allora a scoprire chi saranno i fortunelli. In questo clima festivo che precede il Natale, tutti siamo più buoni (o almeno, così si dice e si pensa).

Soffermiamoci quindi sui sentimenti. Romanticismo e passione per Scorpione e Vergine, ma sarà un fine settimana fortunato anche per questi altri 2 segni zodiacali. Quando si vive un rapporto sentimentale soddisfacente, si è più sereni e si riesce ad affrontare la quotidianità, con tutti le sue problematiche, in maniera calma e pacifica.

Di certo, però, non si può vivere di solo amore. Anche soldi e lavoro sono fattori molto importanti da non trascurare. E infatti, anche di questi aspetti, ce ne siamo occupati recentemente. Ricordiamo che entro dicembre sono in arrivo fiumi di soldi e importanti gratificazioni sul lavoro per l’Ariete e per questi altri 2 fortunati segni zodiacali. Inoltre, sempre entro fine anno, vincite al gioco e una valanga di soldi attendono questo fortunatissimo segno zodiacale dopo un novembre poco esaltante.

Ma torniamo a concentrarci su questo fine settimana.

Romanticismo e passione per Scorpione e Vergine, ma sarà un fine settimana fortunato anche per questi altri 2 segni zodiacali

Finalmente Marte abbandona il segno dello Scorpione che, dopo aver saputo gestire l’ingombrante presenza di questo Pianeta, può ora finalmente godersi l’amore a 360 gradi. I nati sotto questo segno, infatti, si ritroveranno innamorati persi, in senso generale. Di un lui o di una lei, ma anche di nuove passioni. Carichi di questo entusiasmo, gli Scorpioni affronteranno ogni aspetto della vita con felicità e grande motivazione.

Amori vibranti e passionali, attendono, invece, i nativi della Vergine. Queste persone saranno ben più appassionate rispetto agli anni scorsi. Sapranno esprimere alla propria dolce metà una grande carica erotica a cui sarà difficile resistere. I single della Vergine, con grande probabilità, si ritroveranno accoppiati alla fine delle festività.

Vediamo ora gli altri 2 segni zodiacali baciati dalla sorte e dalle Stelle

Il Sagittario concluderà questa settimana all’insegna della salute e della fortuna. Tra l’altro, Marte entra nel segno, portando un’energia inarrestabile, l’ingrediente perfetto per buttarsi in nuove avventure. Entusiasti e molto positivi, i Sagittario si preparano quindi a vivere un Natale straordinario.

Passiamo ora al secondo segno baciato dalle Stelle. Venere entra nel segno del Capricorno rendendolo affascinante ed irresistibile. Ciò significa che i single resteranno tali ancora per poco. Per chi invece è già in coppia, è arrivato il momento di dedicare maggiori attenzioni al rapporto per renderlo più appagante e soddisfacente.

Approfondimento

Non solo l’Acquario farà faville a dicembre ma anche questi altri 2 segni zodiacali travolti da amori