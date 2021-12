Niente burro e uovo per questo dolce leggero perfetto per concludere un pasto abbondante o svegliarci la mattina. Si tratta della classica torta alle mele della nonna. Però stavolta l’acqua è l’ingrediente principale di questa torta alle mele soffice e gustosa da preparare in pochi minuti. Scopriremo così che pochi semplici ingredienti possono dare vita a un dolce last minute, che farà tutti contenti.

Ingredienti

acqua 210 g;

farina 00 300 g;

mele gala 430 g;

lievito in polvere per dolci 16 g;

zucchero 200 g;

olio di semi di girasole 90 g;

succo d’arancia 120 g;

scorza d’arancia da grattugiare 2.

Per cominciare in una ciotola versiamo la farina setacciata insieme al lievito e allo zucchero. Con una semplice frusta mescoliamo bene gli ingredienti secchi, prima di passare a quelli umidi. Adesso, è già arrivato il momento di fare entrare in scena l’acqua. Versiamola a filo mentre continuiamo a mescolare con la frusta. Non insistiamo a voler amalgamare subito i liquidi con le polveri, ma continuiamo aggiungendo il succo di arancia e l’olio di semi. A questo punto, avremo ottenuto un composto mediamente denso, a cui dobbiamo aggiungere solo i condimenti.

Infatti, aggiungiamo la scorza d’arancia che avevamo grattugiato prima di spremerla. Laviamo le mele e tagliamole a cubetti più o meno della stessa dimensione. Per questa ricetta possiamo lasciare la buccia, ma a seconda delle preferenze la possiamo rimuovere ad almeno la metà delle mele. Aggiungiamo i cubetti al composto e mescoliamo per bene.

In uno stampo di 22 cm, mettiamo la carta da forno in modo da coprire tutti i lati. A questo punto, versiamoci dentro il composto e livelliamo lo con una spatola per creare una superficie uniforme. Facciamo riscaldare il forno a 180 gradi e quando sarà arrivato a temperatura inforniamo la torta. Lasciamola cuocere per 60 minuti, assicurandoci che non si bruci in superficie rimanendo cruda all’interno. Se questo dovesse avvenire, copriamo la torta con un foglio di carta stagnola e continuiamo la cottura.

Infine, lasciamo raffreddare la nostra torta di mele all’acqua e serviamo.

In alternativa, possiamo provare il dolce semplice e gustoso dalla forma insolita pronto in pochi minuti e senza sporcare perfetto per le feste.