I latticini sono uno dei gruppi di alimenti più amati dagli italiani. Infatti è raro che qualcuno di noi non consumi lo yogurt a colazione o che non utilizzi il parmigiano per condire il sugo della pasta. Per non parlare, poi, dei formaggi: molti ne consumano almeno tre porzioni su base settimanale.

E c’è anche chi non rinuncia a bere il latte almeno una volta al giorno. Ma come fare quando quest’ultimo rimane troppo tempo aperto? Oggi spieghiamo perché non si butterà mai più via il latte in scadenza se si segue questo metodo innovativo per conservarlo.

Alcuni suggerimenti

Generalmente la regola ammonisce di consumare i latticini freschi e quindi di non tenerli per troppo tempo nel frigorifero. Quest’affermazione è sicuramente vera perché sono degli elementi estremamente delicati che tendono facilmente a deperire.

Questo non significa, però, che non si possano congelare. Come abbiamo detto prima è meglio consumarli sul momento, ma se ci dispiace buttarli via il freezer può ancora una volta essere la soluzione.

Come congelarli

Non tutti lo sanno, ma anche il latte può essere congelato. Il procedimento è solo un pochino più lungo del normale.

Infatti basterà prendere il liquido e accertarsi che sia ancora in buone condizioni. Per fare questo sarà necessario affidarsi al proprio olfatto. Se è da buttare emanerà un odore quasi vomitevole. Al contrario, se è ancora buono, avrà un profumo leggermente dolce.

A questo punto sarà necessario affidarsi alle formine per il ghiaccio. Una volta pulite adeguatamente saranno perfette per ospitare le piccole quantità di questo liquido. In questo modo la bevanda sarà già comodamente porzionata e potrà essere utilizzata sia a colazione sia all’interno di varie preparazioni.

Oggi abbiamo spiegato il perchè non si butterà mai più via il latte in scadenza se si segue questo metodo innovativo per conservarlo. Se si desidera scoprire altri utili consigli su come conservare al meglio gli alimenti, o come sfruttarli per altri rimedi casalinghi, consigliamo questo articolo molto interessante. Eccolo qui: “Per salvare la ceramica e per ridarle nuova vita basta utilizzare questo alimento che tutti abbiamo in dispensa”.