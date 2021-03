Preparare i prodotti per la cura della propria bellezza in modo autonomo è assai gratificante. Questo consente di aver ben chiaro quali ingredienti entrano in contatto con la propria pelle. I vantaggi sono poi economici e pratici. Ecco allora che bastano questi pochi ingredienti naturali per un tonico viso rinfrescante e perfetto per ogni pelle: secca, grassa o mista che sia. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa mostrerà come prepararlo con davvero estrema semplicità.

I benefici di un tonico viso

Il tonico per il viso è un prodotto importante nella cura della pelle. In molte lo utilizzano costantemente, convinte dei risultati che esso apporterebbe alla pelle del viso. È preferibile utilizzarlo subito dopo la pulizia del viso o la rimozione del make up.

La Redazione aveva illustrato i suoi benefici in questo precedente articolo e mostrato come prepararne uno con il tè verde. Ma un altro modo per realizzarlo è usando questi ingredienti naturali estremamente benefici. Ecco subito come procedere.

Cosa utilizzare

Bastano davvero pochi ingredienti naturali per un tonico viso rinfrescante e perfetto per ogni pelle. Si tratta dell’aloe vera, dell’acqua di rose, dell’aceto di mele i e alcune gocce di olio essenziale. Iniziare mescolando circa 100 milligrammi di acqua di rose con un cucchiaio di gel di aloe vera.

È possibile estrarre questo gel dalle foglie mature della pianta o acquistarlo già pronto. L’acqua di rose consentirà di scioglierne la consistenza. Poi aggiungere un cucchiaio di aceto di mele e alcune gocce di olio essenziale di camomilla e di rose.

Conservare in un flacone spray e usare dopo lo struccante e dopo aver effettuato una prova per scongiurare eventuali allergie. Ma perché proprio questi ingredienti?

Proprietà fondamentali

L’acqua di rose è rinfrescante e lenitiva. Essa è il frutto dell’infusione dei petali di questo fiore ed è perfetta come base per questo tonico. L’aloe non ha bisogno di troppe presentazioni. È ricca di vitamine utili per combattere rughe e macchie della pelle e per renderla più elastica.

L’aceto di mele svolge un’importante azione antibatterica. Per coprirne l’odore entrano in gioco gli oli essenziali di camomilla e rosa, entrambi importanti prodotti lenitivi.