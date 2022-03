Il riciclo creativo è un’attività interessante ed estremamente utile. Spesso e volentieri ci permette di ridare vita a oggetti che altrimenti avremmo buttato nella spazzatura. Sono tante le cose di cui si scoprono nuovi e incredibili usi di cui ignoravamo assolutamente l’esistenza.

Chi ama decorare e dare un tocco di originalità a casa e giardino potrebbe trovare una valida soluzione nel riciclo dei sacchi di juta. Proprio quelli utilizzati per contenere riso, caffè o altri prodotti agricoli che finiscono puntualmente sulle nostre tavole.

Se non li abbiamo già in casa, questi sacchi si possono reperire facilmente su internet o in negozi specializzati nel fai da te. Per le loro caratteristiche si riveleranno eccezionalmente utili ad abbellire ogni angolo dell’abitazione, e non solo.

Perché usare la juta per il fai da te

I vantaggi del riciclo della juta sono veramente tanti. Questa fibra naturale, infatti, è parecchio resistente e completamente biodegradabile. Si ricicla con estrema facilità e il costo per nulla proibitivo la rende accessibile alla maggioranza delle persone.

Proprio per tutte le sue qualità, è largamente utilizzata in commercio. Ma da oggi riscopriremo i pro di riciclare i sacchi di juta.

Riutilizzare i sacchi di juta vecchi e usati è facilissimo con queste idee creative che valgono oro per cucina e giardino

La versatilità di un semplice sacco di juta si comprende quando bisogna dare un tocco di vivacità all’arredamento di casa. Recuperiamo un divano, delle poltrone o cuscini che non usavamo più e ridiamo loro vita rivestendoli col nostro sacco. Doneremo a questi oggetti dimenticati un aspetto vintage che ci sorprenderà con piacere.

Con la juta potremmo allo stesso modo rivestire un tavolino, mettendo in risalto le scritte sui sacchi. Il colore del rivestimento risalterà particolarmente in una stanza con pareti bianche o il pavimento in parquet.

Ritagliando qualche lembo di tessuto potremmo poi realizzare un simpatico portatovagliolo o portaposate. Sarà un’idea davvero graziosa per impreziosire la tavola prima del pasto. Allo stesso modo potremmo legare i pezzi di juta tagliati con un nastro colorato. Potremo ricavarne, per esempio, dei graziosi contenitori in cui riporre i canovacci.

Per finire, i nostri sacchi potrebbero diventare il luogo perfetto in cui riporre le piantine. Riempiamoli con uno strato abbondante di terriccio, quindi seminiamo le erbe aromatiche e i fiori che preferiamo. Ecco come riutilizzare i sacchi di juta vecchi per dare sfogo alla creatività e rendere la nostra casa bella come mai prima d’ora.