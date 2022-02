Ecco cosa potremmo fare con i vecchi fazzoletti di stoffa per decorare la casa con queste idee creative che pochi conoscono

Quando si tratta di riciclare, anche gli oggetti più malconci e impensabili possono venirci in aiuto. Con un po’ di fantasia e qualche spunto creativo offerto dal web diventa facile ridare colore alla nostra casa. Può capitare, per esempio, di ritrovarsi con dei fazzoletti di stoffa usurati e che hanno fatto il loro tempo. È normale, visto l’utilizzo più o meno reiterato che ne facciamo soprattutto nella stagione fredda e i vari lavaggi che affrontano.

Se pensiamo di sbarazzarcene e gettarli nell’immondizia, però, rivediamo i nostri piani. Infatti, come molti altri oggetti apparentemente senza scopo, anche i nostri amati fazzoletti potrebbero tornarci ancora utili. Serviranno, infatti, a dare un tocco di vivacità all’abitazione, come non avevamo mai visto prima. Ecco cosa potremmo fare con i vecchi fazzoletti secondo le regole del fai da te.

Un oggetto vintage e di arredo

Forse li abbiamo sempre visti come un oggetto con cui soffiarsi il naso quando il raffreddore ci opprime le narici, ma il loro utilizzo va ben oltre. I fazzoletti di stoffa, a un primo sguardo, potrebbero già essere un prezioso complemento di decoro. Sono tutti diversi e spesso abbelliti da eleganti cuciture e ricami variopinti.

Non importa se sono con disegni floreali, a quadretti colorati o a pois; in poco tempo, ciascuno di loro contribuirà a impreziosire ogni angolo della casa. Vediamo, dunque, le nostre ingegnose idee di riciclo.

Ecco cosa potremmo fare con i vecchi fazzoletti di stoffa per decorare tutta la casa con queste idee creative che pochi conoscono

La prima idea è molto semplice e consiste nel riutilizzare qualche fazzoletto di stoffa per abbellire i nostri cuscini. Ci basterà lavorare un po’ di ago e filo e cucirli sopra la federa bianca o colorata. In poche mosse daremo maggior vivacità a divano e poltrone e faremo colpo sugli ospiti.

In modo simile potremmo sfruttare i nostri fazzolettini per creare un delizioso runner per il tavolo. Possiamo anche decidere di non cucirli; in questo modo potremo sbizzarrirci cambiandoli ogni tanto di posizione.

Un’idea un po’ più sofisticata ma di sicuro effetto potrebbe essere quella di cucire i fazzoletti sulla tenda. Se ne abbiamo in gran quantità potremmo anche riuscire a coprire tutto il tessuto. In alternativa potremmo cucirli unicamente sulla parte alta e tenerli penzolanti.

Infine, i più estrosi potranno decidere di realizzare dei divertenti quadretti per impreziosire le pareti di casa. Basterà scegliere delle cornici diverse, della stessa larghezza dei fazzoletti, e appendere tutto al muro. Un consiglio semplice e immediato che non ci farà rimpiangere i nostri vecchi quadri.

