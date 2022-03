La pasta aglio, olio e peperoncino è un classico intramontabile della cucina italiana per il quale è sempre il momento giusto. Che sia per un pranzo o una cena veloci, o per una vorace spaghettata di mezzanotte, la aglio, olio e peperoncino ci sta sempre bene. Le origini di questo piatto affondano nella storia e pare che la ricetta originale fosse detta “pasta borbonica”, caratterizzata da generose dosi di prezzemolo.

Oggi vedremo come impreziosire questo grande classico della tradizione grazie ad un semplice ingrediente delizioso, ma per tutte le tasche. Infatti, anche se sembra un primo da ristorante di lusso con pochi euro possiamo realizzare uno strepitoso primo.

L’ingrediente segreto

Quello che renderà strepitosamente buona la nostra pasta saranno le piccole uova di lompo. Simili al caviale, ma decisamente più economiche, le uova di lompo hanno la caratteristica di essere sapide e dolci allo stesso tempo. Ma vediamo come possono impreziosire la nostra pasta.

Per prima cosa prenderemo uno spicchio di aglio che andrà sbucciato e privato del germe interno, causa di cattiva digestione e alito pesante. Successivamente potremo scegliere se lasciare intero l’aglio o farlo in piccoli pezzi per avere un sapore più marcato. Mettiamo l’aglio in padella insieme ad un’abbondante dose di olio, peperoncino e gambi di prezzemolo. Lasciamo che l’olio assorba bene i sapori dell’aglio, del prezzemolo e del peperoncino su fiamma bassa per evitare che qualcosa bruci.

Quando l’olio sarà ben insaporito possiamo mettere la pasta a cuocere in acqua bollente e salata per metà del suo tempo di cottura.

Sembra un primo da ristorante di lusso questa pasta aglio, olio e peperoncino grazie a questo ingrediente segreto

Una volta raggiunto questo momento, scoliamo la pasta direttamente nella padella con l’olio aromatizzato e portiamo avanti la cottura. Questo ci consentirà di sfruttare l’amido della pasta ed avere un piatto cremoso ed avvolgente senza bisogno di grassi in eccesso. Per chi volesse approfondire, in una precedente pubblicazione abbiamo parlato di come avere una pasta sempre cremosa senza aggiungere olio, burro e grassi.

Quando la pasta sarà cotta, spegniamo la fiamma e versiamo al suo interno un barattolo di uova di lompo e saltiamo fuori dal fuoco. L’aggiunta di questo ingrediente conferirà al piatto un delizioso sapore di mare che ben si sposa con il condimento.

