Ritrova questi orologi Swatch degli anni Ottanta e sarai ricco: i modelli che valgono oro oggi arrivano a 4.000 euro

Fino a qualche anno fa tutti i ragazzi portavano questi orologi ai polsi. Colorati, resistenti, divertenti, ricevere in regalo uno Swatch dava una bella sensazione, perché era un vero e proprio desiderio. Alcuni modelli che abbiamo conservato potrebbero valere tanto oggi e dovremmo provare a venderli se vogliamo dare un taglio con il passato. Ecco quanto potremmo guadagnare.

Brand storico e suggestivo, quello della Swatch ha mantenuto negli anni il proprio stile creando continuamente nuovi modelli sempre speciali. I prezzi accessibili hanno fatto la differenza, ma anche le collaborazioni con importanti artisti hanno rilanciato il marchio con versioni davvero indimenticabili. Nella classifica degli Swatch più costosi troviamo autentici capolavori che non tutti possono permettersi.

Se invece andiamo su eBay possiamo farci un’idea precisa del prezzo a cui potremmo rivendere il nostro Swatch se è ancora in ottime condizioni. Uno Swatch Gent Black del 1984 è in vendita a 249 euro. Facciamo attenzione, il prezzo è giustificato dal fatto che è presente l’etichetta, è nuovo e mai usato né indossato. Questo da la differenza quando vogliamo rivendere un oggetto del passato.

Modelli particolari

Ritrova questi orologi Swatch è farai ottime vendite. Se li collezionavi o ti sono stati regali potresti essere fortunato. Un Jelly Fish del 1985 Gk100 se poco usato e in ottime condizioni potrebbe valere 600 euro. È uno dei più ricercati perché ricorda lo stile Art Deco ed è molto bello averlo al polso.

Avere la confezione intatta aumenta moltissimo il valore degli orologi vintage, se li abbiamo utilizzati non possiamo pretendere lo stesso presso. L’importante è averli tenuti bene ed essercene presi cura. Non avremo in mano i modelli Kiki Picasso oppure il Logan Jellyfish che potrebbero arrivare a 20.000 euro di valore, ma anche quelli comuni possono farci guadagnare.

Ritrova questi orologi Swatch e mettili all’asta

Se abbiamo in casa un modello del 1985 disegnato da Keit Haring stile vintage anni 80 siamo in possesso di un orologio battuto all’asta per 4.000 euro. Sono il Modele Avec Personagges, il Serpent, il Milles Pattes e il Blanc sur Noir. Gli esperti continuano a sostenere che chi possiede uno di questi orologi ha in mano un investimento che continuerà a portare frutti per i prossimi 20 anni.

Un orologio Pago Pago verde del 1986 è in vendita su eBay a 700 euro, se ne abbiamo uno simile potremmo provare a metterlo all’asta anche se usato. Le fasce di prezzo variano da 50 euro a 200 euro come media, ma ci sono prezzi che vanno decisamente oltre. Molto dipende dalla volontà del collezionista di accaparrarsi un modello che non si trova facilmente. Gli orologi Scuba che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta costavano circa l’equivalente di 150 euro continuano ad avere lo stesso prezzo anche se usati. Per questo gli orologi Swatch sono considerati una vera sicurezza.