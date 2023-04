Gli Swatch più costosi del Mondo sono alternative ai Rolex? Ecco gli investimenti del 2023

Gli orologi fanno impazzire i collezionisti che sono sempre alla ricerca di modelli innovativi e investimenti sorprendenti. Alcuni marchi sono sottovalutati ma il valore è paragonabile ai prodotti di lusso e potrebbe sorprenderci. Vediamo un esempio.

Era un marchio che negli anni Ottanta conquistava i giovani con orologi sbarazzini e colorati, costi contenuti e prodotti sempre innovativi. Oggi ha conquistato le fasce più alte di prezzo andando a sfidare colossi e maestri di eleganza come la Rolex. La Swatch è un’azienda di orologi svizzera, fondata nel 1983 da Nicolas Hayek, il cui nome è una contrazione tra second e watch. Il termine doveva rappresentare la semplicità del marchio, la precisione degli orologi legata al divertimento e al prezzo contenuto. L’espansione dell’azienda ha portato il gruppo a esplorare nuovi mercati con modelli davvero unici.

Lo Swatch più ricercato e anche quello che costa di più è il modello Picasso realizzato per la collezione primavera-estate del 1985 in 120 esemplari. Il prezzo si aggira sui 22.600 dollari.

Orologeria e arte

Gli Swatch più costosi del Mondo, che facciano parte della Collezione Lusso o meno, hanno sempre una caratteristica fondamentale e cioè l’edizione limitata. Poi ci sono i modelli disegnati da artisti famosi o dedicati a eventi particolari, quindi i modelli fabbricati con materiali come acciaio o alluminio. Ognuno di loro ha un valore differente che potrebbe aumentare con il tempo.

È successo al modello Andrew Logan Jellyfish prodotto nel 1985 che ha raggiunto un valore di 10.300 dollari. È uno dei modelli Swatch più costosi ma anche più originali di tutti i tempi. Stesso valore per l’Oigol Oro prodotto in 12 esemplari nel 1986. Questi modelli hanno cercato di avvicinare l’orologeria all’arte e ci sono riusciti. Artisti del calibro di Keith Haring e Mimmo Paladino hanno firmato modelli che sono stati messi all’asta con prezzi di partenza di 75 mila euro. Si tratta di orologi che possono costare quanto un Rolex e sono ambiti e ricercati dai veri collezionisti.

Gli Swatch più costosi del Mondo e la nuova collaborazione con Omega

Gli esemplari Funky di Keith Haring sono stati valutati 4.600 dollari, le edizioni speciali finite all’asta quindi hanno avuto un aumento di valore esponenziale. Sono investimenti che si potrebbero azzardare soprattutto con le nuove uscite. Per esempio, è dell’anno scorso la collaborazione tra Omega e Swatch che ha dato vita a modelli affascinanti molto ricercati. La vendita è andata sold out ed è diventato difficile trovare un MoonSwatch della collezione Bioceramic che potrebbe diventare il nuovo investimento per il futuro.

Cassa asimmetrica, quadranti secondari tipici dello Speedmaster, copri batteria con l’effige del Pianeta rappresentato. Mars, Jupiter, Uranus e Moon sono alcuni modelli studiati per conquistare il mercato nel ricordo del viaggio di Neil Armostrong. In quell’occasione lo SpeedMaster Moonwatch della Omega divenne il primo orologio a volare sulla Luna. Il modello base possiamo trovarlo in vendita oggi al prezzo di 7.000 euro, usato lo troviamo al prezzo di 6.000 euro nei siti specializzati.