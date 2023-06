Il limoncello Spritz si prepara e si beve in un modo preciso: se non lo fai così perdi tutte le sue proprietà

Unire l’Italia con un cocktail? È possibile, basta mettere insieme uno dei prodotti più famosi della Campania e il Prosecco veneto e il gioco è fatto. Attenti agli errori però, la differenza tra una ricetta magica e un esperimento fallito è piccola, in estate è meglio andare sul sicuro.

Drink estivo rigenerante, il limoncello Spritz può essere consumato dopo i pasti oppure come la sera in giardino terrazza quando ci rilassiamo al fresco. Non troppo alcolico, dissetante, questo cocktail è uno dei più gettonati in estate e la sua ricetta è facile anche se gli errori che si possono fare nella composizione sono comuni.

Il primo errore da evitare però riguarda il modo in cui servirlo. Sbagliamo se non utilizziamo calici lunghi che devono essere messi in frigo almeno un’ora prima che il liquore venga servito. Questo perché bisogna esaltare al massimo la fragranza fresca dei limoni e per via della sua composizione è ottimo prima e dopo i pasti. Il limoncello ha proprietà digestive ma se viene servito caldo potrebbe farci male soprattutto vicino a pasti. Spesso viene messo in freezer perché raggiunga la giusta temperatura, dopodiché si sorseggia lentamente, piccoli sorsi costanti per gustare il sapore con la giusta quantità.

Sapore e temperatura

Il limoncello Spritz si prepara con 2 parti di Prosecco a 7 gradi, 1 parte di soda, tanti cubetti di ghiaccio e un bicchierino di limoncello preso dal frigo o dal freezer. Questa è la temperatura giusta da ottenere. Non facciamo l’errore di tenere le bottiglie vicino alla luce, le bottiglie devono stare al buio perché gli oli essenziali rilasciasti dall’alcol sono fotosensibili. Potrebbero degradarsi e inficiare il sapore.

Il limoncello in Italia è la prima alternativa agli amari nel dopo pasto, i dati sui consumi lo confermano. Solitamente viene bevuto singolarmente ma il cocktail limoncello Spritz è in grado di arricchire il pasto senza rovinare l’appetito. Quindi è ottimo per gli aperitivi. Dopo averlo preparato possiamo metterlo in una caraffa con il tappo, in frigorifero si conserverà al meglio anche per tutta la giornata. Se vogliamo decorare il cocktail per fare bella figura utilizziamo fettine di limone e foglie di menta fresca ben lavate. I particolari fanno sempre colpo.

Il limoncello Spritz si prepara anche con i gelati

La gradazione del limoncello è di 28 o 30 gradi a cui poi va aggiunto il Prosecco. Se lo facciamo in casa dobbiamo sapere che una volta che i limoni vengono tolti dall’alcol, la gradazione di 90 gradi si perde perché il liquore viene modificato dal rilascio degli oli essenziali. Altrimenti sarebbe imbevibile. A far scendere la gradazione inoltre sono acqua e zucchero. Con 1,5 litri di acqua e 0,8 kg di zucchero possiamo ottenere 3 litri di limoncello con gradazione intorno ai 30 gradi. La scelta del Prosecco è personale. Uno tra quelli consigliati è lo Spumante Ice Blanc de Blancs che ha una gradazione perfetta.

Questo cocktail che è una variante dell’Aperol Spritz è ottimo anche con i dessert che hanno sapori più delicati. Possiamo preparare sorbetti con il limoncello o gustare i gelati alla frutta e accompagnarli con il cocktail. I prodotti tipici italiani ci danno sempre tante soddisfazioni. E quando facciamo le preparazioni in casa siamo ancora più felici. Il successo di questa bevanda è destinata a continuare nel tempo.