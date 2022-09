Rendimento del dividendo a oltre il 7% e sottovalutazione a doppia cifra non sono sufficiente al titolo Piaggio per evitare una brusca discesa. Si tratta, infatti, di un ritorno al passato per un’azione che scende a livelli che non vedeva da 2 anni.

Tuttavia tutti questi non sono buoni motivi per acquistare un titolo azionario. Come ripetiamo sempre, la prima regola per chi non vuole perdere soldi è di non comprare un’azione solo perché è scesa troppo. Dire che un titolo è sceso troppo, infatti, non vuol dire nulla. L’unico modo per non perdere soldi è seguire le indicazioni dei grafici e rispettare i livelli oltre i quali la tendenza in corso potrebbe cambiare. Tutto il resto sono speculazioni.

La valutazione del titolo

Sulla base dei dati riportati sulle riviste specializzate, il titolo Piaggio risulta essere sottovalutato sia secondo il rapporto prezzo su utili che secondo il rapporto prezzo su fatturato. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili, forse il parametro più utilizzato, esprime una sottovalutazione di circa il 10% rispetto al valore medio del settore italiano. Questo livello di sopravvalutazione è confermato anche dal confronto con il settore europeo.

Secondo il rapporto Price to Book, invece, il titolo risulta essere sopravvalutato di circa il 40%.

Il rapporto tra capitalizzazione e fatturato, invece, è perfettamente allineato rispetto alla media del settore di riferimento.

Molto interessante, poi, è il rendimento del dividendo distribuito dalla società. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 7,1%, tra i migliori di Piazza Affari. Inoltre, negli anni a venire le attese sono per un ulteriore miglioramento, con un rendimento che dovrebbe essere superiore all’8%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 56% circa. L’aspetto interessante, però, è che la dispersione tra il prezzo obiettivo espresso dai diversi analisti è inferiore al 7%.

Ritorno al passato per un’azione che scende a livelli che non vedeva da 2 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 2,064 euro, in ribasso del 2,64% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e, come dicevamo, le quotazioni hanno raggiunto livelli che non vedevano da 2 anni. Allo stato attuale la discesa potrebbe continuare fino al prossimo obiettivo in area 1,918 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,634 euro.

Le quotazioni potrebbero invertire al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 2,202 euro. In questo caso il titolo potrebbe ritornare quanto meno in area 2,6 euro.

Lettura consigliata

Potrebbe essere il momento giusto per puntare su questo titolo azionario