Avevamo anticipato che l’estate 2022 sarebbe stata una stagione ricca di sorprese. Le sfilate di moda avevano già reso note alcune delle tendenze più belle. Ritorni eclatanti, nuovi colori, accessori portafortuna e così via.

Alla moda piace cambiare sempre. Non è mai banale o scontata. Ecco perché agli stilisti piace sperimentare nuovi trends, giocando sulle tendenze passate. La loro sfida è riuscire a risollevare una tendenza di successo degli anni scorsi, riproponendola sotto una nuova luce.

Un esempio recente è il ritorno alla ribalta dell’uncinetto degli anni ’90 rivisitato in chiave moderna. Quando una tendenza spopola, per poi regredire per lasciare spazio a nuovi trends, stiamo pur certi che la rivedremo, prima o poi.

Un altro esempio sono le scarpe. Di nuovi modelli, quest’estate, siamo pieni. Dai sandali alle espadrillas alle sneakers. Ma c’è un modello che mai ci saremmo aspettati di vedere durante la bella stagione. Questo è un grande ritorno, per cui rimarremo a bocca aperta.

Gli stivali texani estivi

Ritornano di moda queste scarpe comode da mettere con tutto. Gli stivali alla texana, tipici invernali, spopoleranno anche in estate. Questi stivali hanno avuto il loro successo a partire dagli anni ’20 e non hanno mai smesso di scalare la classifica delle vendite.

La loro fama non si è mai arrestata, durante tutti questi anni. Tuttavia, trattandosi di scarpe dal tessuto “pesante” per l’estate, non sono mai state proposte durante la stagione. E proprio qui arriva il bello. La moda intende superare se stessa rivisitando un trend.

Anche in estate potremo indossare i nostri stivali texani, che sicuramente avremo dentro la scarpiera, e sfoggiare il nostro look cool ed elegante allo stesso tempo. La nota positiva di questi stivali è che si abbinano proprio su tutto.

Ritornano di moda queste scarpe comode da mettere con pantaloni a palazzo larghi e corti ma anche col tubino

Con il tubino si sposano benissimo, così come con gli altri abiti corti. Allo stesso tempo, sono assolutamente da mettere con i pantaloni a palazzo, corti o fino alla caviglia, per un effetto da perfetta cowgirl. Infine, si abbinano in un modo straordinario agli shorts e ad una camicia.

Il modello di stivale texano che spopolerà sarà quello più corto con le frange laterali, ma anche quello lungo dalla fantasia pitonata e multicolor. Gli stivali texani piacciono proprio a tutti per la loro comodità. Adatti sia alle teenagers che alle over 50, renderanno la nostra estate davvero confortevole ed al top.

