A molti di noi dopo oramai quasi due anni di fermo è tornata un’incredibile voglia di viaggiare. Gli unici ostacoli come sempre possono solo essere tre: incombenze, tempo e soldi. Tolti i primi due però oggi forniamo una intelligente soluzione per poter girare senza spendere un patrimonio. Infatti è incredibile ma vero, ecco i biglietti aerei a meno di dieci euro da accaparrarsi subito. Vediamo subito quali sono le offerte e corriamo subito sui siti dedicati per prenotare subito queste imperdibili occasioni.

Spesso le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, mettono fuori dei prezzi veramente ghiotti per riuscire a riempire i propri mezzi. Questo però significa che si possono trovare queste cifre solo in periodi in cui generalmente la gente lavora o in orari particolarmente scomodi. Quindi se le si acquista è necessario prendere dei giorni di ferie oppure muoversi anche alle prime luci del mattino. Inoltre spesso valgono solo per la andata e non sempre per il ritorno. Vediamo però insieme ora quali offerte si possono trovare online. Ricordiamo che è necessario essere molto veloci e che alcune di esse possono essere già state prese.

Un elenco delle offerte ora attive

Vediamo dunque nel dettaglio le tratte con un costo variabile fra i 3 e i 10 euro. Alcuni hanno un prezzo massimo di 12:

Catania-Torino, il 15 febbraio è l’unico che costa solo 1 euro.

Questi sono quelli che partono principalmente da Bergamo Orio al Serio ma anche da Linate e Malpensa:

Milano-Palermo il 6 novembre;

Milano-Bari il 21 novembre;

Milano-Napoli il 10 novembre;

Milano-Budapest il 16 novembre;

Milano-Londra il 6 novembre;

Milano-Vienna il 14 dicembre;

Milano-Atene il 13 novembre;

Milano-Dublino l’11 dicembre;

Milano-Barcellona il 4 novembre;

Milano-Parigi l’8 dicembre.

Questi quelli con partenza da Roma Fiumicino:

Roma-Palermo il 9 dicembre;

Roma-Londra il 20 novembre;

Roma-Malta il 31 ottobre;

Roma-Atene il 3 dicembre.

Questi quelli da Bologna:

Bologna-Bari il 13 novembre;

Bologna-Cagliari il 6 novembre;

Bologna-Budapest il 7 novembre;

Bologna-Londra l’11 di dicembre.

Infine quelli che decollano da Torino Caselle:

Torino-Palermo il 26 ottobre;

Torino-Bari il 25 novembre;

Torino-Barcellona il 12 dicembre.

Le compagnie che operano i voli appena descritti sono generalmente Ryanair, Easyjet e Wizzair. Per trovare il prezzo basta semplicemente digitare l’aeroporto di partenza e quello di destinazione nella barra di ricerca di Google o oppure scaricare le app o visitare il sito delle singole compagnie.

