Le vacanze sono di certo finite. Da una parte bisogna iniziare a preparare la pelle del viso all’inverno, dall’altra bisogna irradiarla di sostanze nutritive dopo tutto il sole che ha preso quest’estate. E allora dopo le vacanze per una pelle del viso perfetta aggiungiamo questo ingrediente alla beauty routine serale.

Esfoliare abbiamo detto di sì

Lo abbiamo già detto ma repetita iuvant, come dicevano i saggi latini. Infatti esfoliare il corpo e il viso non manda via l’abbronzatura, ma anzi la rende più luminosa. Ovviamente l’esfoliazione tra viso e corpo è diversa. Con il corpo possiamo andarci un po’ più pesanti, con il viso scegliamo sempre dei prodotti delicati. E finito lo scrub viso facciamo una bella maschera nutriente. Esfoliare fa bene perché permette il ricambio cellulare, e dalle cellule vecchie si passa a quelle nuove.

Tra l’estate e l’inverno però la beauty routine cambia. Questo perché la pelle ha esigenze diverse. D’estate è inutile usare prodotti troppo grassi, conviene usarli d’inverno quando la pelle è più secca. Durante il periodo estivo una profonda detersione e un velo di crema vanno più che bene. Senza ovviamente dimenticare mai la crema solare. Dato che però non siamo ancora in pieno inverno, ma siamo in quella fase di mezzo, cosa possiamo fare?

Dopo le vacanze per una pelle del viso perfetta aggiungiamo questo ingrediente alla beauty routine serale

Dobbiamo quindi iniziare a nutrire leggermente di più il nostro viso, ma non in modo esagerato. Quindi assolutamente sì a detersione o doppia detersione, creme idratanti, scrub e maschere viso. La sera prima di andare a dormire possiamo però anche aggiungere un siero all’acido ialuronico, aiuterà a rendere la pelle più luminosa, compatta, soda e senza rughe.

Alcuni sieri con acido ialuronico

Vediamo allora qualche siero all’acido ialuronico. Ricordiamo inoltre che quest’acido è un idratante naturalmente prodotto dal nostro organismo, ma che con l’avanzare dell’età si riduce.

Un ottimo prodotto può essere il siero Filorga Hydra-Hyal. Un booster anti-età con 4 tipi di acido ialuronico.

Altro ottimo prodotto è invece Lierac Siero Hydragenist. Siero detox che illumina, riduce le rughe e combatte l’invecchiamento del viso. Questo siero associa l’ossigeno biomimetico all’acido ialuronico reidratante.

Infine Rilastil Hydrotenseur siero antirughe ristrutturante. Siero viso che rende la pelle elastica e rilassa le rughe con l’innovativa formula con acido ialuronico a tre pesi molecolari.

Approfondimento

Le 3 creme idratanti da usare ora per rimediare ai piedi secchi e screpolati