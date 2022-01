Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un primo piatto sbrigativo e amato da tante persone, perché si prepara in poco tempo è fatto con ingredienti economici che in genere si hanno in casa e che piacciono a tutti.

È un piatto povero e antico, che si prepara in soli cinque minuti e con tre ingredienti. Anche se gli ingredienti piacciono a tutti, c’è un passaggio fondamentale da rispettare per poterlo realizzare e farlo esplodere di gusto. Infatti, c’è qualcosa che pochi conoscono ed è il segreto che rende speciali gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino.

Vediamo di cosa si tratta.

Quando la pasta è cotta, prima di aggiungere l’acqua di cottura nella padella con il soffritto di aglio, olio e peperoncino c’è un passaggio assolutamente da non saltare per rendere i nostri spaghetti ancora più buoni e gustosi.

Ecco il segreto che rende speciali gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino prima di aggiungere l’acqua di cottura della pasta

Il passaggio da fare è la risottatura della pasta.

Grazie a questo, facciamo in modo che il condimento, precedentemente preparato in padella si amalgami bene con la pasta. Quest’ultima rilascerà l’amido che contiene creando un buon sughetto cremoso.

Come fare la risottatura della pasta

In una padella versare l’olio, e aggiungere aglio e peperoncino quanto basta. Mentre soffriggono, far bollire l’acqua in una pentola, immergere poi gli spaghetti e farli cuocere per un paio di minuti. Trascorso questo lasso di tempo, toglierli dall’acqua e metterli nella padella con il condimento. Lasciarli cuocere per circa un minuto, dopodiché aggiungere un mestolo dell’acqua di cottura. Non appena l’acqua all’interno della padella si sarà asciugata aggiungere un altro mestolo d’acqua. Procedere in questo modo fino a quando gli spaghetti si saranno cotti.

Così facendo, quando la pasta sarà cotta avremo preparato un gustoso piatto di spaghetti con olio e peperoncino buoni e cremosi.

Versare la pasta nei piatti e servire.