Sembra uscito da un libro di fantasia questo locale bellissimo da fotografare e con un menù tutto da scoprire

In estate, le scelte che siamo chiamati a fare non riguardano solo la destinazione per le prossime vacanze, ma anche più semplicemente quelle dei locali. In effetti, la stagione estiva si profila come il periodo per antonomasia dell’aperitivo all’aperto in compagnia degli amici.

E quale migliore occasione per celebrare questa costante ricorrenza, se non trovare qualche nuovo posto di cui innamorarsi per variare un po’ dal solito?

A Milano, del resto, non mancano locali di interesse in ogni angolo della città, dal centro fin verso i rinomatissimi Navigli.

Ma anche i milanesi possono diventare turisti per un giorno, decidendo di prenotare un tavolo da EL&N, acronimo di Eat, Live and Nourish.

Sembra uscito da un libro di fantasia questo locale, definito tra i più instagrammabili al mondo, che ora apre le porte anche in Italia. Dopo aver spopolato a Londra, Parigi e Dubai questo iconico locale approda anche in Italia e dove se non nel capoluogo della moda e del design?

Si trova all’interno della Liberty Tower, in zona San Babila, e i motivi per entrarci, almeno una volta sono tanti, a partire dagli interni.

Si tratta infatti di un café tutto rosa, in cui ogni dettaglio è curato al massimo: come potrebbe essere così fotogenico, altrimenti?

Ma non solo il design, dalle pareti alle sedie, passando per gli specchi, tutto fa venire voglia di scattare una foto: anche il menù è tutto da immortalare.

EL&N vanta un menù internazionale, che comunque non dimentica di offrire al consumatore proposte vegetariane e vegane altrettanto accattivanti ed è attento alle intolleranze.

Basti pensare alla colazione: un trionfo di croissants, golosi French toast, coloratissimi macarons e milkshake, anche con latte di avena o mandorla.

Non meno fantasiosi sono poi anche i burgers, le insalatone o i cocktail per chi preferisce il salato e il momento dell’aperitivo. Se invece siamo più interessati ad una cena, che all’aperitivo o al brunch in senso stretto, prendiamo nota dei locali che seguono.

In zona Tortona, Al Fresco si fa portavoce di una cucina mediterranea, in uno spazio che combina lo stile shabby-chic alla preziosità del giardino interno.

È invece in pieno stile americano, nel menù quanto nel design, Lob’s Solari, mentre ha un sapore decisamente più orientale il Mamba in zona Colonne.

