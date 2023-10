Nessuno uno ha voglia di perdere inutilmente preziose risorse all’interno di un supermercato. Né per quanto riguarda i soldi, utili più che mai in periodi di alta inflazione, che per quanto riguarda il tempo. D’altronde fcciamo sempre a gara per trovare il tempo per fare più cose possibili nella prossima giornata. E perderlo in fila del supermercato è di certo uno spreco rispetto al trascorrerlo con le persone cui vogliamo bene.

Se abbiamo a cuore questi obiettivi, potrebbe bastare adottare qualche semplicissimo consiglio. A fine anno, dopo aver applicato le dritte, saremo felici di aver compiuto un piccolo sforzo per migliorare due componenti così importanti. Basta risparmiare tempo e denaro al supermercato: ecco 3 consigli utili.

Usare la tecnologia al nostro servizio

Se pensiamo al tempo trascorso in fila tra casse e reparti, probabilmente, potremmo cumulare almeno 30 minuti di ritardi ogni singola sessione di acquisti. Valutiamo allora, grazie al servizio di Google sulla frequenza dei luoghi, e scriviamo semplicemente il nome dell’attività. Se anche solo uno di quegli orari vede la nostra disponibilità, approfittiamone. Consideriamo poi l’ipotesi della consegna a domicilio. Dopo la pandemia, anche molti supermercati hanno previsto questo servizio. Se poi abbiamo una certa confidenza con gli addetti ai reparti pesca e carne, nulla ci impedisce di chiedere loro di preparare il nostro prodotto impacchettato, in modo che ci basterà passare a ritirarlo.

A metà tra il denaro ed il tempo, c’è la questione dei prodotti ripetuti nel tempo. Carta igienica, shampoo, carta scottex, olio, bottiglie d’acqua, ad esempio, sono prodotti che servono per tutto l’anno. Redigere una lista e acquistarne a prezzo scontato, quando ci sono delle offerte dedicate, è una scelta vincente. Per aumentare le probabilità di aumentare realmente questo piccolo investimento, potremmo utilizzare alcune risorse online quale Doveconviene o similari. Questi siti ci consentono di comparare dalla distanza i volantini con le offerte della nostra zona. Il tempo ed i soldi impiegati in questa ricerca, possiamo starne certi, a fine anno saranno meno rispetto ad un’assenza di metodo.

Infine, non dimentichiamo che grande distribuzione non significa sempre e soli prezzi vantaggiosi. Talvolta alcuni prodotti hanno prezzi alti per controbilanciare i prezzi mantenuti bassi. Tra i prodotti più utili, ma anche costosi, ci potrebbero essere i piatti freschi. Questi non sono uno svantaggio in senso economico necessariamente. Avere una cena pronta in 2 minuti potrebbe essere molto meglio rispetto a spendere un’ora di preparazione, con i costi di gas e ingredienti da aggiungere sul conto. Il consiglio è allora quello di surgelare ciò che dovesse avanzare per usi successivi. Secondo una ricerca Samsung, infatti, sono proprio questi gli alimenti maggiormente responsabili degli sprechi tra i consumatori in Europa, insieme a frutta e salse dimenticati impropriamente.

